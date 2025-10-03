בניית הסוכה בערב שבת - עד מתי מותר? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה השנה בדין בניית הסוכה. אין הרבה זמן בין כיפור לסוכות, והרבה אנשים ישבו ויבנו את הסוכה ביום שישי. האם מותר לבנות את הסוכה ביום שישי, ועד מתי אפשר לבנות אותה? זה מלאכה. יש מלאכות שאסור לעשות ביום שישי. עד מתי מותר?

הבאנו בזה מחלוקת, גדולי האחרונים. יש טוענים שיכול עד זמן מנחה קטנה - שעתיים וחצי זמניות לפני הלילה. ויש אומרים עד חצות היום.

במקום לחץ, במקום צורך, עומס, קניות, מתי יספיק? יום ראשון ערב חג, אפשר להקל עד זמן מנחה קטנה. הגיע הזמן מנחה קטנה? תעצור את הבנייה של הסוכה. לשים לב לדבר הזה, שלא יהיה מצב שעובר על הלכה של מלאכה ביום שישי.

