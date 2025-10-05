כיכר השבת
"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מהו שיעור האכילה המותרת מחוץ לסוכה? • צפו (יהדות)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: מהו שיעורי האכילה שמותרים לאכול חוץ לסוכה? לא באמצע סעודה.

לחם - חוץ מליל החג, כל החג - כולל שבת, מותר לאכול חוץ לסוכה עד 54 גרם, כולל 54 גרם.

מזונות - גם אותו דבר.

עברנו את ה-54 גרם? לספרדים - לחם, מברך ברכת 'ליישב בסוכה'. מזונות - חייב סוכה, אבל לא מברך 'ליישב בסוכה'. מתי מזונות חייב לברך 'ליישב בסוכה'? אם אוכל כשלוש ביצים. 54 גרם זה ביצה, כפול שלוש, 162 גרם. 162 גרם ומעלה חייב לברך ברכת 'ליישב בסוכה'.

אורז - לא בתוך סעודה, תאכל חופשי. פירות, ירקות, שתייה, גם משקאות חריפים - מותר.

אשכנזים במשקאות חריפים מחמירים, וגם מחמירים יותר בברכת 'ליישב בסוכה', גם בפחות, כל אחד כמנהגו.

