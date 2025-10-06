מי שמתענה שלא לשתות מחוץ לסוכה - מזלזל ברבותינו • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: כל מי ששותה אפילו מים רק בסוכה - הרי זה משובח. טוב מאוד. אבל מה קורה כשאתה יוצא לנסיעה? פקקים חם מאוד, בן אדם נוטף זיעה. אשתו אומרת לו, 'תשתה, אתה מתעלף עוד מעט'. 'אני מחמיר לשתות רק בסוכה'. מענה את עצמו. אני לא מדבר מצד העינוי, הוא לא מתכוון לשם תענית, זה לא איסור עינוי. יש בעיה אחרת.

הפוסק הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך, אומר הרי רבותינו אמרו ששתייה, סוכה צריכה להיות כמו הבית שלך. גם מי שמקפיד לשתות רק בבית, במקרה שהוא נמצא באיזה שמש הרבה זמן, ודאי שהוא שותה, יהיה הכי מכובד בעולם. אז למה אתה לא עושה ככה? 'תשבו כעין תדורו'. אם הוא מתאמץ ומתענה, הרי זה מזלזל בדרשת רבותינו. לא עושה מצווה, אלא עושה חטא. יש חולקים על זה, הלכה למעשה ככה הכרענו. לכן במקום קושי גדול, שישתה חוץ לסוכה.

