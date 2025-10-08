האם מותר לעשות קניות בחול המועד לחג ובשביל אחרי החג? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני קניות בימי חול המועד. קנייה זה גם מלאכה. מה שלצורך המועד, לצורך יום טוב, מותר. קונים מאכלים, קונים בגד לחג. אפשר.

מה קורה אדם הלך לסופר לקנות פיתות לכבוד חג סוכות, קצת סלט, קצת ירקות, בסדר. על הדרך נזכר שבבית נגמר האקונומיקה. אין מבצע גדול, אל תגיד לי מבצע, מחיר רגיל. אבל מה תעשה עם אקונומיקה בחג? אתה מנקה בחג? לא. אז מותר לקנות אקונומיקה? הרי ספישל לקנות אקונומיקה היה אסור לך. האם אפשר להעמיס את זה איתו?

זה נקרא ריבוי בשיעורים בדרבנן. הקנייה זה התשלום, מכה אחת. מה יש בעסקה? זה לא משנה כמה. אלא מה, אתה מרבה דבר שלא היית קונה אותו ישירות - זה נקרא ריבוי בשיעורים בדרבנן - מותר, אפשר להקל בזה. אבל לא לקנות אותו ישירות לבד.

צפו בפינה