מהו זמן הוצאות המיטות והכלים מהסוכה? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה לערב חג שמחת תורה. צריכים להוציא את המיטות, הכיסאות, השולחן, אולי, נכניס את זה לבית. צריכים את הציוד. מתי מותר להוציא מהסוכה? זה לא מהבוקר, יש הלכה בשולחן ערוך.

לפרק את הסוכה - אסור בשום מצב. להוציא ציוד, כלים מהסוכה - מותר, שימו לב, אך ורק מזמן מנחה קטנה. למה? שאז זה ניכר שעשית לכבוד יום טוב.

מה זה מנחה קטנה? שעתיים וחצי זמניות לפני הלילה. מי שיש לו לוח שנה שיראה זמן מנחה קטנה, מאז מותר להרים את המזרונים, את הכריות, את הכל. אבל לפני כן, אסור להוציא מהסוכה.

אם יורד גשם, אתה רוצה להציל, זה גם באמצע החג היית עושה ככה. תוציא, ולא צריך להחזיר. אבל אם אין גשם, אין כלום. אתה רוצה, שיהיה לך ציוד לחג, לשמחת תורה, אתה רוצה להוציא? רק מזמן מנחה קטנה. זה ההלכה לגבי להוציא כלים מהסוכה.

