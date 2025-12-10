האם יש הידור להדליק נרות חנוכה בשמן זית שראוי למאכל? • צפו

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה בהידור בהדלקת נרות חנוכה. כידוע שיש מצווה מן המובחר להדליק נרות שבת ונרות חנוכה בשמן זית, השולחן ערוך והרמ"א כתבו את ההלכה הזו בשתי מקומות. נרות שבת ונרות חנוכה ואין מחלוקת ביניהם, בשניהם מצוה מן המובחר. מי שמהדר זוכה לבנים תלמיד חכמים. השאלה היא אם יש הידור שהשמן זית יהיה ראוי למאכל?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה