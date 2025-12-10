כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

האם יש הידור להדליק נרות חנוכה בשמן זית שראוי למאכל? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם יש הידור להדליק נרות חנוכה בשמן זית שראוי למאכל? • צפו (יהדות)

(תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Abir Sultan/Flash 90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה בהידור בהדלקת נרות חנוכה. כידוע שיש מצווה מן המובחר להדליק נרות שבת ונרות חנוכה בשמן זית, השולחן ערוך והרמ"א כתבו את ההלכה הזו בשתי מקומות. נרות שבת ונרות חנוכה ואין מחלוקת ביניהם, בשניהם מצוה מן המובחר. מי שמהדר זוכה לבנים תלמיד חכמים. השאלה היא אם יש הידור שהשמן זית יהיה ראוי למאכל?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

