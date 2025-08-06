היום הכי מיוחד בשנה, עבור הרווקות המתבגרות והרווקים המצפים לישועה כבר זמן רב כל כך. רק הם מסוגלים להבין את הכמיהה העזה להקים בית בישראל.

היום הכי מיוחד בשנה גם עבור הזוגות חשוכי הילדים. הם כבר הצליחו לעבור את השלב הראשון, הקימו בית בישראל, אבל איך נראה בית שאין בו ילדים? ה' ישמור ויציל!!!

הם כל כך רוצים להקים משפחה, הם כל כך רוצים לגדל את ילדיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

אבל הישועה מתעכבת.

פעם בשנה, ביום חמישה עשר בחודש אב, היום בו יצאו בנות ירושלים וחוללו בכרמים, זה הזמן לפעול ישועה.

הרבנית קולדצקי, בתה של הרבנית קנייבסקי ובתו של מרן שר התורה זצ"ל, אשר סמך עליה את ידיו ומינה אותה להמשיך את המורשת של אמה הצדקנית ולהעתיר בתפילה על בנות ישראל, נוסעת מחר לקבר שמואל הנביא, כדי לזעוק זעקה גדולה ועצומה, לישועתם של המצפים להקמת משפחה.

כל הרווקות המבוגרות, כל הנשים הנשואות שלא זכו לפרי בטן, גם רווקים וגם מי שמתמודדים עם צער גידול בנים מוזמנים להצטרף, מכאן תצא רכבת אדירה של ישועות בעז"ה בתפילה, בתקווה ובאמונה שכל אחת ואחת תיוושע בעז"ה בעקבות מעמד התפילה נורא הוד שיתקיים מחר.

שם, בקברו של איש האלוקים שנולד הודות לבכיותיה של אמו חנה, שהעתירה והתפללה בדמעות שליש, וזכתה ל'זרע אנשים' הבן שהאיר את העולם כולו באורו הגדול.

שם במקום שבו נשפכו כל כך הרבה דמעות של רווקות מבוגרות ונשים עקרות שרצו כל כך להיוושע בפרי בטן.

שם במקום הקדוש הזה תעמוד הרבנית הצדקנית, ותזעק בכל כוחה לישועתן של הרווקות המבוגרות, לישועה הפרטית של כל אחת ואחת מהן. היא תזכיר את השמות בפרטות, תתפלל ותחזור ותתפלל, תזעק מעמקי לבבה ותשוב ותזעק כדי לפעול ישועה.

בנוסף, לתורמות הקבועות תשלח הרבנית ספר תהלים עם ברכה מיוחדת לפקידה בדבר ישועה ורחמים בקרוב ממש.

אל תחמיצו את ההזדמנות, זה הזמן לקרוע שערי שמים, לזעוק בתפילה גדולה ונרואה, עם הרבנית הצדקנית תליט"א במקום הגדול והקדוש הזה, וביום המיוחד והנפלא הזה – חייבים לפעול ישועה, ועכשיו!

