בפרשתנו (מטות) אחד מן הנושאים המרכזיים הוא עניין בני גד ובני ראובן: בני שבט גד ובני שבט ראובן מבקשים ממשה לקבל נַחֲלָה בעבר הירדן המזרחי ולא בארץ ישראל שממערב לירדן.

הדרוזים בישראל הם קבוצה אתנית דוברת-ערבית בישראל: בכרמל, בגליל, וברמת הגולן, המקיימים דת ייחודית שהתפצלה מהאסלאם השיעי. ולאחר הקמת המדינה הוכרזו רשמית 'כעדה דתית'.

אחד ממאפייני הדת שלהם מוכר לנו היטב (להבדיל) מן המסורת היהודית. 'אחינו' הדרוזים אינם שאופים לעצמאות מדינית בשל האמונה שהעולם הזה רק פרוזדור לעולם הבא וחיי העולם חולפים כצל עובר, לכן בישראל נמצא חיילים דרוזים שנחלמים למען ישראל, בסוריה נמצא חיילים דרוזים שנלחמים למען סוריה וכו'. כי לצד העדר שאיפתם לעצמאות הרי שהם נאמנים למדינה שבה הם חיים.

ולכן הם נוטלים חלק פעיל ביותר ביציאה לקרב כתף לכתף עם חיילי ישראל היהודים

דת הדרוזים צמחה באסלאם בראשית המאה האחת עשרה ומיסדה היה החליף המצרי בן משפחת הפאטימיים בשם אבו עלי בן אלעזיז הידוע יותר בכינויו הערבי אלחאכם באמראללה (המושל בצווי אלו-ה) הוא משל בשנות (1021-996) מבירתו במצרים בקהיר וגם ארץ ישראל נמצאה בתחום שלטונו המושלים הפאטימיים היו מוסלמים שיעיים אדוקים הם יחסו את מוצאם לפאטמה בתו היחידה של מוחמד נביא האסלאם. אלחאכם הצטיין בקנאות לדתו היה רודף את הבלתי מאמינים והוציא גזרות קשות נגד יהודים ונוצרים גם על אותם שהיו בארץ ישראל ובירושלים בפרט.

היישוב הגבוה בישראל מג'דל שמס עוטה לבן ( צילום: מאת Heritage Conservation Outside The City Pikiwiki Israel, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114980768 )