לצפייה בוידאו נדרש JavaScript מטוסי חיל האוויר ממריאים לאיראן ( צילום: דובר צה"ל )

מכון אמריקאי למחקר מלחמה Institute for the Study of War טוען כי ישראל תקפה את מתקן הגרעין הסודי של איראן בפרצ'ין - 30 ק"מ דרומית לבירה טהראן, במהלך מבצע ימי תשובה שהגיע בתגובה למתקפה האיראנית על ישראל בערב ראש השנה התשפ"ה.

לפי הדיווח של המכון, מטוסי חיל האוויר הישראלי השמידו מתקן מסווג העונה לשם "טלגאן 2", בו התבצעו לפני למעלה מ-20 שנה, ניסויים צבאיים שעיקרם תפעול מתקן גרעין. השמדת המתקן לא מגיעה בחלל ריק. לפי הדיווח, דו"חות מודיעין אמריקניים התריעו על כך שהמתקן הצבאי בפרצ'ין חזר לקדם את תוכנית הגרעין האיראנית בכל המרץ במהלך השנה האחרונה. בישראל ובארה"ב התקבלו סימנים מדאיגים בחודשים האחרונים על פעילות אינטסיבית של האיראנים בפרצ'ין, וזו הסיבה לכך שישראל חיכתה להזדמנות לתקוף את המתקן הסודי ולהשמיד אותו. ב-Institute for the Study of War טוענים כי האיראנים ביצעו פעולות, אשר כל אחת מהן יכולה היתה להתפרש כפעולה למטרה אזרחית, אולם שילובן של אותן פעולות מעידות באופן חד משמעי על המשך פעילות הגרעין בפרצ'ין. כך למשל, האיראנים ביצעו במתקן ניסויים בחומרי נפץ החיוניים לתפעול מתקן הגרעין, ביצוע מחקר מטולרגי מעמיק (הנדסת חומרים. ד"ה) והדמיות מחשב מתקדמות.

מתקן גרעין באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

גם בתחום העשרת האורניום, הדו"ח חושף כי האיראנים לא טמנו את ידיהם בצלחת: באיראן, נכון לחודש אוגוסט 2024, יש כמות אורניום מועשר בשיעור של 60% בכמות של 164.7 ק"ג, שזוהי הכמות המינימלית הדרושה לייצור פצצת אטום לפי הדרות סבא"א - סוכנות הגרעין הבינלאומית והיא מוגדרת כ"כמויות משמעותיות".

כזכור, בתחילת השבוע דווח על ביקורו של רפאל גרוסי, יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית - סבא"א, במתקני הגרעין באיראן, זאת לאחר לחץ שהופעל על הסוכנות מצד המעצמות האירופאיות. גרוסי נפגש עם שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י והעביר לו את המסרים האירופאיים לפיהם על איראן לשתף פעולה ולחשוף את דו"חות הגרעין שלה.

הרקע לביקור - טענות שהועלו על ידי סבא"א כלפי איראן על אי שיתוף פעולה מספק, וכן על הימצאותם של שרידי אורניום באתרים מסויימים באיראן שלא הוכרזו רשמית כאתרים גרעיניים. בנוסף - חזרתו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונאלד טראמפ, שביטל בעבר את הסכמי הגרעין שחתם הנשיא אובאמה ואשר מצהיר על כוונותיו ללחוץ את טהראן בנושא תוכנית הגרעין שלה.

לפי הדיווח ב'Y-net' בתחילת השבוע, בסבא"א מעוניינים לקדם הבנות חדשות מול האיראנים עוד לפני ה-20 בינואר 2025, מועד שובו של הנשיא הנבחר טראמפ לבית הלבן, וזו הסיבה לביקורו של גרוסי בטהראן - אחרי חודשים של קשיים בהתקדמות השיחות.

שר החוץ האיראני עבאס ארקאצ'י התייחס ללחץ המופעל על סבא"א בנוגע לתוכניות הגרעין ואיים כי לא יקיים מו"מ תחת לחץ: "אנחנו מוכנים לנהל משא ומתן על בסיס האינטרסים הלאומיים שלנו, והזכויות שלנו שאינן ניתנות לביטול, אבל לא מוכנים למשא ומתן תחת לחץ והפחדה".

הוא ריכך את אמירתו ואמר כי "ממשיכים את שיתוף הפעולה המלא שלנו עם סבא"א. ניתן לגשר על הפערים באמצעות שיתוף פעולה ודיאלוג", אולם ראש סוכנות האנרגיה האטומית של איראן, מוחמד איסלאמי, התבטא בחריפות ובתקיפות תוך שהוא מאיים כי "כל החלטה שתתערב בענייני הגרעין של הרפובליקה האיסלאמית תיתקל בצעדים מיידיים".