כיכר השבת
בזכות הרב קוק

הזמר בניה ברבי חושף את הקרבה שלו לדת: "יש דברים שאני לא מוותר עליהם"

הזמר בניה ברבי חשף בשיחה עם 'הידברות' את קרבתו לדת, ובעיקר את אהבתו לספר 'אורות התשובה' של הראי"ה קוק זצ"ל | "יש דברים שאני לא מוותר עליהם", הוא אמר בראיון המרגש (ברנז'ה)

הזמר בניה ברבי (אור גפן)

הזמר בניה ברבי העניק ראיון לתקשורת וסיפר על החיבור לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאי אבנר שאקי ב'הידברות' הוא סיפר: "לפני עשור זכיתי להכיר יותר מקרוב את 'אורות התשובה' של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הדברים שהוא כתב בספר הזה נגעו בי מאוד וקירבו אותי - הרב קוק אומר שטבע האדם הוא להיות טוב וזאת חזרה בתשובה, גם אם אמרתי משהו לא יפה לאשתי ואני מתקן את זה זו תשובה, אני תמיד חוזר בתשובה".

בהמשך דבריו סיפר: "יש דברים שאני לא מוותר עליהם: מודה אני, נטילת ידיים, תפילין, כשרות, בלילה אני קורא 'שמע ישראל' ואת איגרת הרמב"ן".

"יש לי כמיהה לשמור שבת כהלכתה ולשים ציצית, ההורים של אשתי מכבדים אותי מאוד ומגישים רק אוכל כשר כשאנחנו באים אליהם ואנחנו עושים אצלם קידוש, כשאני אצל ההורים שלי בכפר הרא"ה, אני שומר שבת וזה עושה לי טוב".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בברנז´ה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר