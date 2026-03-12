הזמר בניה ברבי העניק ראיון לתקשורת וסיפר על החיבור לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאי אבנר שאקי ב'הידברות' הוא סיפר: "לפני עשור זכיתי להכיר יותר מקרוב את 'אורות התשובה' של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הדברים שהוא כתב בספר הזה נגעו בי מאוד וקירבו אותי - הרב קוק אומר שטבע האדם הוא להיות טוב וזאת חזרה בתשובה, גם אם אמרתי משהו לא יפה לאשתי ואני מתקן את זה זו תשובה, אני תמיד חוזר בתשובה".

בהמשך דבריו סיפר: "יש דברים שאני לא מוותר עליהם: מודה אני, נטילת ידיים, תפילין, כשרות, בלילה אני קורא 'שמע ישראל' ואת איגרת הרמב"ן".

"יש לי כמיהה לשמור שבת כהלכתה ולשים ציצית, ההורים של אשתי מכבדים אותי מאוד ומגישים רק אוכל כשר כשאנחנו באים אליהם ואנחנו עושים אצלם קידוש, כשאני אצל ההורים שלי בכפר הרא"ה, אני שומר שבת וזה עושה לי טוב".