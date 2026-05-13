העם היהודי לשעבר: רבנים בצו חירום נגד מוזיאון העם היהודי

מוזיאון "בית התפוצות", שהוקם ב-1978 כדי להנציח את הזיכרון היהודי, עבר בשנת 2021 מהפך מיתוגי ושיפוץ בעלות של 100 מיליון דולר והפך למוזיאון "אנו". אלא שתחת מעטפת מודרנית, המקום החל להציג תכנים המערערים על יסודות היהדות, מה שהוביל למכתב חסר תקדים של בית דין רבני חב"ד האוסר על הביקור במקום.

מוזיאון "בית התפוצות" המקורי נוסד על ידי ד"ר נחום גולדמן במטרה להוות "ביטוי חי" לקשר בין הקהילות בתפוצות לישראל ולהילחם בתופעת ההתבוללות. אולם, השינוי שעבר המקום בשנים האחרונות הפך את הקערה על פיה.

תחת השם "אנו", המוזיאון מקדם כיום גישה פלורליסטית קיצונית המציגה "דרכים רבות להיות יהודים", תוך מתן לגיטימציה גמורה להתבוללות בתוך "העם היהודי".

הזעם הציבורי התפרץ בעקבות מיצגים שערורייתיים המוצגים במוזיאון, כמו המיצג של "דניאל", המתגאה בכך שבחר שלא למול את בנו, ובמקום זאת הוא רואה ב"כתיבה בעברית" תחליף לברית המילה. במקום אחר מוצגות משפחות שבהן האב אינו יהודי כחלק לגיטימי מהפסיפס היהודי.

מבקרים מדווחים כי המוזיאון הפך לפלטפורמה של תעמולה פרוגרסיבית המרוקנת את היהדות מתוכנה המקודש והופכת אותה לפולקלור ריק.

"להימנע מביקור במוקד הסילוף"

בעקבות חשיפת התכנים על ידי ארגון "יד לאחים", הוציא בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש מכתב חריף. הרבנים קובעים כי המקום הפך ל"מוקד המכיל תכנים המסלפים את יסודות היהדות, עד כדי הצגת ההתבוללות כדבר מקובל".

המכתב קורא במפורש למחנכים, הורים ושלוחים למנוע מילדים ובני נוער לבקר במוזיאון, לאחר שפניות להנהלה לשנות את התכנים לא הועילו. מדובר בקו אדום שנחצה בלב מדינת היהודים, שבו מוסד ממלכתי משתמש בכספי ציבור כדי לעודד את ניתוק שלשלת הדורות.

הרבנים מדגישים כי פניותיהם לנהלת המוזיאון בבקשה לשנות את התכנים לא נענו.

הרב שמואל ליפשיץ מ"יד לאחים" תוקף את המוזיאון על כך שהוא פועל בניגוד גמור לחזון של מקימו, דוקטור נחום גולדמן, שהאמין כי עתיד העם היהודי תלוי במאבק בהתבוללות . במקום זאת, המוזיאון מציג היום התבוללות בפרהסיה הציבורית כאפשרות לגיטימית. בזמן שבחו"ל מושקעים מיליארדים בניסיון למנוע את היעלמות העם, כאן בישראל, במוזיאון הממומן בתקציבי ענק מהמדינה, מוצגת ההתבוללות כחלק מה"זהות" שלנו.