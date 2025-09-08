כיכר השבת
הופכים דף

הוריות דף ז’ | האם האמונה במציאות ה’ נחשבת למצוה?

לומדי הדף היומי במסכת הוריות דף ז’ - עסקו השבוע במצווה שהיא שקולה כנגד כל המצוות | מחלוקת הראשונים האם יש האמונה במציאות ה’ היא בכלל מצוות התורה והוכחה מסוגייתנו (יהדות, הדף-היומי)

יהודי מתפלל | ארכיון (צילום: שאטרסטוק)

בדף היומי מסכת הוריות דף ז', אנו עוסקים בחומרת איסור עבודה זרה, שהיא שקולה כנגד כל המצוות.

הנה דעת הרמב"ם (יסודי התורה פ"א ה"ו, סהמ"צ מ"ע א) ורבים ממוני המצוות (סמ"ג עשין א, חינוך מצוה כה), שהאמונה והידיעה במציאות ה' היא מצות עשה, שזהו גדר מצות 'אנכי ה' אלהיך' (שמות כב), כאילו אמר: תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה, כי מלת 'אנכי' תורה על המציאות. ומצוה זו נמנית במנין המצוות.

והבה"ג והרס"ג לא מנו מצות האמונה בכלל תרי"ג מצוות, אף על פי שגם לדעתם מי שאינו מאמין באמונה זו הוא כופר. וכך גם הרשב"ץ בזהר הרקיע (מ"ע אות יא) בדעת ר"ש אבן גבירול. בראשונים נאמרו כמה ביאורים לטעם שיטתם שלא למנות האמונה בכלל המצוות.

הרמב"ן (השגות לסהמ"צ) כתב שאין תרי"ג מצוות אלא גזרותיו שגזר עלינו לעשות או שמנע אותנו שלא נעשה. האמונה במציאותו יתעלה, שהודיע אותה אלינו באותות, במופתים ובגילוי השכינה לעינינו, היא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות, ואין למנותה יחד עמהן בחשבון אחד.

וכן כתב בתשב"ץ (שו"ת ח"א סי' קלט) שיש לחזק דעת הבה"ג מגמרא מפורשת בסוגייתנו, שממנה מוכח שאין דבור 'אנכי' ראוי להיקרא מצוה. בגמרא דנו על הפסוק (במדבר טו כב) 'וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה' ואמרו איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצות? הוי אומר זו עבודה זרה.

הקשו בגמרא מנין לנו שבעבודה זרה עוסק הכתוב, והביאו דברי תנא דבי ר' ישמעאל שדרש כך מהכתוב (שם פסוק כג) 'למן היום אשר צוה ה' והלאה לדורתיכם' – איזו היא מצוה שנאמרה בתחילה? הוי אומר זו עבודה זרה. והקשו והאמרו שמר עשר מצות נצטוו ישראל במרה, ולכן דחו תירוץ זה. על כל פנים, מפורש שהמצוה הראשונה שנצטוו בה בסיני היא אזהרת עבודה זרה, שהיא 'לא יהיה לך', ולא דבור 'אנכי'.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר