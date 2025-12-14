כיכר השבת
פנינת הדף

ברית מילה בשבת: איזה שיר צריך לשיר ראשון?

בשבת הקרובה אנחנו נפטיר בהפטרה של חנוכה, ולא של ראש חודש | לעומת זאת, בקריאת המפטיר, אנחנו נקדים את הקריאה של ר"ח | ואיך כל זה קשור לברית מילה שחלה בשבת | פנינת הדף בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

מסכת זבחים, דף צא

אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה של כל התדיר מחברו תדיר קודם. והנה השבוע נצטרך להלכה הזו בשבת, כי השנה , תשפ"ו, השנה ר"ח טבת יחול בשבת. וכידוע לגבי ההפטרה אנחנו מפטירין בהפטרה של חנוכה ולא בהפטרת ר"ח ולמה? הרי ראש חודש הוא תדיר? כתבו הפוסקים שפרסומי ניסא עדיף, ולכן מפטירין בשל חנוכה. אמנם מצד שני, בקריאת המפטיר אנחנו קוראים קודם כל את הקריאה של ר"ח, ולא מתייחסים לסברא של פרסומי ניסא עדיף. מדוע אנחנו נוהגים כך?

כתבו הפוסקים שכיון שבקריאת המפטיר ניתן לקיים את שתי המצוות, יש לנו הרי גם קריאה של ר"ח וגם קריאה של חנוכה, לכן, כשאנחנו עושים את שניהם, אנחנו בודקים מי תדיר יותר, ומעדיפים קודם כל את התדיר. אבל לגבי ההפטרה, אנחנו לא יכולים לקרוא שתי הפטרות, ואחד צריך לדחות את השני, כאן נכנסת הסברא של פרסומי ניסא עדיף, ולכן אנחנו קוראים בשל חנוכה ולא בשל ר"ח.

באותו ענין, נשאל בשו"ת תורה לשמה מה הדין בסעודת מילה שחלה בשבת, האם לשיר קודם את הפזמונים של שבת, שהיא תדירה, או את הפזמונים של המילה, שהרי המילה דוחה את השבת, וענה הרב לפי היסוד הזה, שנכון שמילה דוחה את השבת, כי אי אפשר לקיים את שניהן, אבל לגבי הפזמונים, כיון שיכולים לשיר את שניהם , ישירו קודם את של שבת, שהיא תדירה יותר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר