ברית מילה בשבת: איזה שיר צריך לשיר ראשון?

אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיה של כל התדיר מחברו תדיר קודם. והנה השבוע נצטרך להלכה הזו בשבת, כי השנה , תשפ"ו, השנה ר"ח טבת יחול בשבת. וכידוע לגבי ההפטרה אנחנו מפטירין בהפטרה של חנוכה ולא בהפטרת ר"ח ולמה? הרי ראש חודש הוא תדיר? כתבו הפוסקים שפרסומי ניסא עדיף, ולכן מפטירין בשל חנוכה. אמנם מצד שני, בקריאת המפטיר אנחנו קוראים קודם כל את הקריאה של ר"ח, ולא מתייחסים לסברא של פרסומי ניסא עדיף. מדוע אנחנו נוהגים כך?

כתבו הפוסקים שכיון שבקריאת המפטיר ניתן לקיים את שתי המצוות, יש לנו הרי גם קריאה של ר"ח וגם קריאה של חנוכה, לכן, כשאנחנו עושים את שניהם, אנחנו בודקים מי תדיר יותר, ומעדיפים קודם כל את התדיר. אבל לגבי ההפטרה, אנחנו לא יכולים לקרוא שתי הפטרות, ואחד צריך לדחות את השני, כאן נכנסת הסברא של פרסומי ניסא עדיף, ולכן אנחנו קוראים בשל חנוכה ולא בשל ר"ח.

באותו ענין, נשאל בשו"ת תורה לשמה מה הדין בסעודת מילה שחלה בשבת, האם לשיר קודם את הפזמונים של שבת, שהיא תדירה, או את הפזמונים של המילה, שהרי המילה דוחה את השבת, וענה הרב לפי היסוד הזה, שנכון שמילה דוחה את השבת, כי אי אפשר לקיים את שניהן, אבל לגבי הפזמונים, כיון שיכולים לשיר את שניהם , ישירו קודם את של שבת, שהיא תדירה יותר.