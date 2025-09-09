בדף היומי מסכת הוריות דף ח’ שנינו: דתנא ר' ישמעאל: הדברות של "אנכי" ו"לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" (שמות כ, ב—ג) מפי הגבורה שמענום כלומר, כל ישראל שמעו אותם במישרין מפי ה'.

הנה נאמר במדרש: "כל מה שישראל נהנים בעולם הזה - רק בשביל אמונה", ויש להבין את פשר הדברים.

וביאר הגה"ק הרבי ר' העשיל מקראקא (חנוכת התורה, יתרו) שיש להקשות על דברי חז"ל שאמרו: "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", וכן על איסור התורה "בל תלין פעולת שכיר" וחיוב "ביומו תתן שכרו".

אולם נפסק בשולחן ערוך (חושן משפט שלט, ז) כי אם שכר פועל משולם על ידי שליח – אינו נחשב ל"בל תלין".

הנה, התורה ניתנה על ידי משה רבינו, ומעתה נחשבים ישראל כמי שנשכרו על ידי שליח – הוא משה רבינו – ולכן לא חל עליהם דין "ביומו תתן שכרו".

ובספר פנים יפות על התורה כתב:

ביומו תתן שכרו, כבר פירשו המפרשים משחז"ל (קידושין לט:] שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, באמת אין מקום שאלה בזה כי ימי האדם אינו שלו, כמו שאחז"ל (איכ"ר ג, שבכל יום הוא בריה חדשה) הרי השכר של עוה"ב מוכן מיד אלא שהקב"ה חוננהו מתנות חנם ימים ושנים, היעלה על הדעת כי בשביל זה יהיה ח"ו עיכוב שכר מאת הש"י, ולא שייך בזה לומר ביומו תתן שכרו כי הימים הם נתונים במתנה מאת הש"י.