כיכר השבת
הופכים דף

הוריות דף י"ג | 'זיכרון של חתול', האם חתול לא נאמן לבעלים שלו?

לומדי הדף היומי במסכת הוריות דף י"ג עסקו השבוע בדברים שקשים לזיכרון | מה מקור מאמר העולם שמכנים את השכחן שיש לו ‘זכרון של חתול’? והעדות של מרן הבן איש חי שחתולים הם דווקא כן נאמנים לבעליהם (יהדות, הדף היומי)

חתול (צילום: Image by TEREX12 from Pixabay)

בדף היומי מסכת הוריות דף י"ג שנינו: "רבי אליעזר. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר: מפני מה הכלב מכיר את קונו, וחתול אינו מכיר את קונו? אמר להם: ומה האוכל ממה שעכבר אוכל משכח, האוכל עכבר עצמו על אחת כמה וכמה" (הוריות יג ע"א).

ותמה בן יהוידע שם, בעקבות סיפור זה ובעקבות סיפורים נוספים: כיצד ייתכן שדברי חז"ל אינם תואמים את המציאות? מדוע היה ברור לחז"ל שהחתול אינו מכיר את בעליו ואינו יוצר קשרי ידידות עמו?

הגאון הבן איש חי לא די שיש לו יישוב לקושיה, אלא הוא מוכיח את המציאות המסוימת הזו דווקא מדברי גמרא זו. וכך כותב הגאון: "אבל כאשר רבי אלעזר אמר שטעם הדבר שאין החתול מכיר קונהו הוא מפני שאוכל עכברים, מעתה מוכח שאליבא דחז"ל היה גם על החתול לאהוב ולהכיר את קונהו, אלא שאכילת העכברים היא שגרמה לו. ולכן חתול שאינו חי על עכברים שאינם עיקר מזונו כחתולי הבר החיים בראש חוצות, אלא שהוא חתול בן בית אשר ינעימו לו ממנעמי הבית - אותו חתול אליבא דחז"ל אכן יכיר את קונהו ויאהבהו.

וכן מורה החוש שכל החתולים בני הבית מכירים את בני הבית, ואילו חתולי החוץ גם כאשר יראו את אותו אדם יום אחר יום- לא יכירוהו. פוק חזי עד כמה עמקו דברי חז"ל". עכ"ד הנפלאים.

קרדיט: מ' רענן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהדף היומי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר