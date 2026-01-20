כיכר השבת
מפתיע - זה מה שגרם לחזון אי"ש לתפור את הכפתורים של המעיל בעצמו

מה הקשר בין פסילת המנחה שנעשתה ביד שמאל לבין הכפתורים בכתונת שלכם | מדוע הרה"ק מרימנוב הזהיר גם נשים להקפיד על רכיסה מימין לשמאל | ואיזה "חלק" משאירים לסיטרא אחרא כדי שלא יקטרג | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך "דבר ראשון" (צילום: כיכר השבת)

מסכת מנחות, דף ט'

בדף שלנו אנחנו עוסקים בדין של המשנה, שכהן שקמץ בשמאל, פוסל את המנחה, כיון שכל מקום שנאמר כף, אינו אלא ימין.

בשער הכוונות כתב, שכשאדם לובש בגדים, הוא צריך להחזיק את שני הצדדים של הבגד ביד ימין, ללבוש את צד ימין ואז את צד שמאל, כיון שצד ימין מסמל את החסד, וצד שמאל את הגבורה, אז אנחנו צריכים לכלול הכל בימין ומשם לבוא לצד שמאל. הוסיפו הפוסקים וכתבו שגם אם לבש בטעות את צד שמאל, יפשוט את מה שלבש, וילבש שוב את צד ימין קודם. וכן לגבי איטר, אדם שהוא שמאלי, גם הוא צריך להקדים קודם את את צד ימין.

דבר נוסף שכתוב בספרים הוא שצריך להקפיד שהכפתורים של הבגדים יהיו באופן כזב שצד ימין יהיה מעל צד שמאל, כדי לא להגביר את צד הגבורה, וכן כתב בספר ארחות רבינו, שאמר לו הסטייפלער שיש להקפיד על כפורי הבגדים שיהיו מימן לשמאל ושגם החזון אי"ש הקפיד בכך, והוא בעצמו החליף את הכפתורים של הכתנת שלו, וכך הורה לעשות גם במעיל הגשם שלו. הרה"ק מרימנוב הוסיף שגם הנשים צריכות להקפיד בכך, גם כדי להגביר את צד החסד, והוסיף שגם יש בזה חשש של  מנהגי העכו"ם, שהם הולכים כך.

בספר טעמי המנהגים כתב, שהסיבה שלא מקפידים כך גם בכפתורי המכנסיים, כדי שיהיה גם חלק לסטרא אחרא, כדי שלא יקטרג על בני ישראל.

