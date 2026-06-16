מסכת חולין, דף מ"ז | הדף היומי ב-10 דקות • האזינו

בעברית, באידיש ובאנגליתמסכת חולין, דף מ"ז | הדף היומי ב-10 דקות • האזינו'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי - דף מ"ז, מסכת חולין (יהדות)כהכיכר השבת | 11:00הדף היומי ב-10 דקות הדף היומי: מס' חולין דף מ"ו יום שני ל' בסיוןהדף היומי|15.06.26הדף היומי: מס' חולין דפים מ"ג-מ"ד יום שישי כ"ז בסיוןהדף היומי|12.06.26מסכת חולין, דף מ"ז - השיעור בעברית: הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.מסכת חולין, דף מ"ז - השיעור באידיש:הדף היומי00:00/00:001x151500:00/00:001xהדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.מסכת חולין, דף מ"ז - השיעור באנגלית: הדף היומיהרב נפתלי וסרמןהדף היומי ב-10 דקותמסכת חוליןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:מסכת חולין, דף מ"ב | הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת|11.06.26הדף היומי: מס' חולין דף מ"א יום רביעי כ"ה בסיוןהדף היומי|10.06.26הדף היומי: מס' חולין דף מ' יום שלישי כ"ד בסיוןהדף היומי|09.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הדף היומי: מס' חולין דף ל"ח יום ראשון כ"ב סיוןכיכר השבת|07.06.26מסכת חולין, דף ל"ה | הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת|04.06.26הדף היומי: מס' חולין דף ל"ה יום חמישי י"ט בסיוןכיכר השבת|04.06.26
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