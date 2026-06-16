בעברית, באידיש ובאנגלית מסכת חולין, דף מ"ז | הדף היומי ב-10 דקות • האזינו 'הדף היומי' בהגשתו המיוחדת של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי - דף מ"ז, מסכת חולין (יהדות)

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