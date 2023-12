סגמנט יוגורט הפרי המועשר בחלבון הוא אחד הצומחים במקרר החלב בשנים האחרונות ( צילום: יח"צ )

תנובה מרחיבה את קטגוריית התזונה המיועדת לפעילות גופנית, ומשיקה לראשונה יוגורט GO במרקם אוורירי ויוגורט GO לבן נטול לקטוז עם 25 גר' חלבון. יוגורט GO החדש במרקם מוקצף ואוורירי נותן מענה למתאמנים, שרוצים ליהנות ממוצר עם הרבה חלבון ועם זאת קליל. יוגורט GO במרקם אוורירי מכיל 20 גרם חלבון לגביע, 1% שומן ו-128 קלוריות. בנוסף, הוא מכיל BCAA שהן חומצות אמינו חיוניות המגבירות את אפקטיביות האימון.