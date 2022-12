דיוקנו של הרמב"ם על בול ישראלי ( מאת מעצב: וינד-סטרוסקי - קטלוג הבולים הישראלי, מספר קטלוגי: 112 )

בתוכניתה השבועית ברשת מורשת ראיינה את החוקר וההיסטוריון ישראל שפירא, בעקבות טורו המעמיק שפורסם ב'כיכר השבת' על דעתו של הרמב"ם על האמונה בניסים שהובילה את מתנגדיו לשרוף את ספריו.

האמונה בניסים; האם היתה לאריסטו השפעה על הרמב"ם? • הטור המלא במהלך הריאיון, שוחחו שפירא והרבנית ימימה גם על דבריו של הגר"מ מאזוז שהובאו בטור, והרבנית ציינה כי "אנחנו הספרדים מלומדים בניסים ולא מלומדים בפילוסופיה",. היא חתמה את הריאיון ואמרה: "זה ממש ניסים שאנחנו מאמינים בניסים". הריאיון המלא:

ישראל שפירא בריאיון עם הרבנית ימימה מזרחי (בתוכניתה השבועית ברשת מורשת ביום חמישי ב-22.00)