רק בבין הזמנים: מענק נוסף של עד 8,000 ₪ בגמ"ח המרכזי

בשנים האחרונות גוברת ההבנה: חתונת ילד היא בראש ובראשונה אתגר כלכלי. כדי לעמוד בעלויות העתידיות של החתונה וכדי להעניק עזרה ברכישת דירה לזוג הצעיר, נדרש תכנון ארוך טווח כבר בשלב שהילדים קטנים. ככל שמתכננים מוקדם יותר כך מרוויחים יותר. כדי לעמוד במשימה ולחתן את כל הילדים במשפחה – דרושה תכנית סדורה ועקבית.

סכום בלתי נתפס, של 3.5 מיליארד שקל! כבר הוענקו במסגרת תוכניות מימון החתונות של הגמ"ח המרכזי מאז הוקם לפני 22 שנה – כאשר מרבית המצטרפים עשו זאת מבעוד מועד, והחלו להפקיד סכום חודשי עם לידת ילדיהם.

מאז הקמתו לפני 22 שנה, העניק הגמ"ח המרכזי סכום בלתי נתפס של למעלה מ-3.5 מיליארד ש"ח – והפך לגוף האמין והמוכר ביותר בתחום מימון חתונת הילדים. מרבית המשפחות הצטרפו כשהילדים היו בגילאי 0–3, והפקידו סכום חודשי קבוע לאורך השנים וכך עזרו למשפחות אחרות לחתן את ילדיהם דרך מעגל חסד הדדי.

הגמ"ח המרכזי זו עמותת חסד, שנועדה לעזור ולפתור את נושא מימון חתונות הילדים. כל זאת דרך מעגל חסד הדדי וניצול יתרון הכוח בהתאגדות קבוצתית. בהתאם לכך, כל גדולי הפוסקים שבדור הורו כי ניתן להפקיד בגמ"ח מכספי מעשרות לכתחילה.

בשנה האחרונה, ובעקבות הביקוש ההולך וגדל, פתח הגמ"ח מסלולים נוספים גם להורים שלא הספיקו להצטרף בזמן. כיום ניתן לצרף ילדים מגיל 3 ועד גיל 16 (או עד 4 שנים לפני חתונה), במסלולים מותאמים המעניקים ביטחון כלכלי ומוכנות אמיתית לחתונת הילדים.

כעת, במסגרת הטבת בין הזמנים, מוצעת תוספת מיוחדת של עד 8,000 ₪ מענק נוסף – למצטרפים לתכנית לגילאי 3–10 בלבד.

מעבר לתוכנית עצמה, מעניק הגמ"ח מעטפת של הטבות נוספות: אולמות חתונה במחירים מסובסדים, ימי ייעוץ כלכלי ללא עלות, והנחות ייחודיות בבתי עסק לצרכי החתונה – מה שמבטיח ליווי כל הדרך – עד השמחה.

ההטבה בתוקף לזמן מוגבל בלבד – עד ראש חודש אלול.

