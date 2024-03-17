הגמ"ח המרכזי בהטבה מיוחדת לתקופת בין הזמנים, להורים שילדיהם בגילאי 3-10 שנים - מסלול הצטרפות מיוחד עם מענק נוסף של עד 8,000 ₪ בסיום התקופה. זאת בנוסף לתנאים הקיימים בתוכניות אלו: עד 320,000 ₪ הלוואה ללא ריבית לחתונת כל ילד ומענק מקסימלי עד 49,000 ₪. כעת המענק הוגדל ל-57,000 ₪ בהטבה לזמן מוגבל.
לחתן ילדים בלב שמח: 'קרנות תשרי' יוצאת במסלול ייחודי להורים במגזר החרדי - הלוואה לרכישת דירה מקבלן בהון עצמי מינימלי של כ-13.5% ובהחזרים נוחים במיוחד: "לראשונה יש פתרון אמיתי לכאב ההורים הקורסים תחת עול ההתחייבויות ומתקשים לסייע לילדיהם לרכוש דירה", אומרים מומחי משכנתאות במגזר החרדי (חרדים)