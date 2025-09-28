כיכר השבת
ראש ישיבת פוניבז' כיבד את השקת ספרו של הרב פייבלזון: "מסר נפש עבור התורה"

תחת מעטה חשאיות הושק בבני ברק ספרו החדש של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש ישיבת 'פתחי עולם', ושמו "יתרון האור" | האירוע לא פורסם לציבור ותמונות ממנו לא דלפו אך ל'כיכר השבת' נודע כי הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז', הגיע במיוחד לכבד את הרב פייבלזון ולנאום באירוע (חרדים)

הגרח"פ ברמן עם הגרא"מ פייבלזון (צילום: ארכיון כיכר)

באירוע פרטי ומרגש שנערך ביום רביעי כ"ד באלול תשפ"ה בבני ברק, הושק ספרו החדש של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש ישיבת 'פתחי עולם' ושמו "יתרון האור".

האירוע לא פורסם בכלי התקשורת ותמונות ממנו לא דלפו לרשתות.

לידי 'כיכר השבת' נודע שהאירוע זכה להשתתפותו של הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז', שהגיע במיוחד לכבד את הרב פייבלזון ולנאום באירוע השקת ספרו.

בנאומו, הגרח"פ ברמן (שמצוטט גם בספר) ציטט מדרש חז"ל על חשיבות לימוד תורה ממי שמסר נפש עליה, והתייחס באופן אישי למסירותו של הרב פייבלזון לתורה. "הרב פייבלזון ממש מסר את נפשו כדי שהוא יוכל ללמד תורה", אמר ראש ישיבת פוניבז'.

אין ספק שהגרח"פ ברמן ר"י פוניבז' שעתיד להתמנות לכס ההנהגה הליטאית רמז לרדיפות הנוראות שסבל הגרא"מ פייבלזון ממתנגדיו השונים הן מתוך מפלגת 'דגל התורה' והן מ'הפלג הירושלמי'.

המודעה על אירוע השקת הספר

הספר "יתרון האור" יונק מתורתם של גדולי הדורות - האריז"ל, הרמח"ל והגר"א, כפי שהרב פייבלזון קיבל מרבותיו הגאונים רבי משה שפירא ורבי יצחק שלמה זילברמן. הספר עוסק ב"שיעורים בחכמת האמת".

האירוע נערך בבית גיסו הרב רוני ליקר בבני ברק כמפגש סגור לקרובים ותלמידים ולא פורסם בשום מקום, ומתפרסם פה לראשונה.

