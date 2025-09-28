היסטוריה ואקטואליה ראש ישיבת פוניבז' כיבד את השקת ספרו של הרב פייבלזון: "מסר נפש עבור התורה" תחת מעטה חשאיות הושק בבני ברק ספרו החדש של הגאון הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש ישיבת 'פתחי עולם', ושמו "יתרון האור" | האירוע לא פורסם לציבור ותמונות ממנו לא דלפו אך ל'כיכר השבת' נודע כי הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז', הגיע במיוחד לכבד את הרב פייבלזון ולנאום באירוע (חרדים)

יש ישראל שפירא כיכר השבת | 11:52