שימו לב אם הוא לידכם

ראיתם אותו? מוישי בן ה-12 נעדר משעות הערב בירושלים

מוישי בן ה-12, נעדר משעות הערב בירושלים לאחר שביקר אצל הסבתא, והמשפחה מבקשת את עזרתכם - אם ראיתם אותו, אנא צרו קשר (חרדים)

מוישי בן ה-12

מוישי בן ה-12, נעדר משעות הערב (שלישי) ב, והמשפחה מבקשת את עזרתכם - אם ראיתם אותו, אנא צרו קשר.

בשעות הערב, ביקר מוישי עם אחיו ואחותו אצל הסבתא ברחוב סורוצקין. סמוך לשעה 19:00 בערב, הם עלו על קו 52 בדרכם הביתה.

מוישי אמר לאחיו שהוא עולה על קו אחר, קו 57, הם כמובן לא יכלו להכריח אותו לעלות איתם - אך מאז, הוא נעדר ולא יודעים היכן הוא נמצא, ודווקא הפעם הוא בלי טלפון עליו.

מוישי לבש מעיל כחול, חולצה שחורה, מכנס שחור וכיפה שחורה.

אם אתם ירושלמים, אנא שימו לב אם הילד הזה לידכם או שמא ראיתם אותו במהלך השעות האחרונות. ייתכן והוא עלה על אוטובוס לאחת הערים השכנות.

אם ראיתם את מוישי, אנא צרו קשר דרך אחד המספרים הבאים:

  • מוקד 100 של המשטרה
  • בוואטסאפ - 0525493555
  • טלפון - 0504119173
  • טלפון - 0548518586

