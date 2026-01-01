הגר"פ גולדשמידט, הערב אצל הגרמ"ה הירש

הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נכנס הערב (חמישי) אל מעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, על מנת לקבל את ברכתו לוועידה הקרובה שתתקיים בפעם הראשונה אחרי שבעים שנים בישראל. מוקדם יותר השבוע נכנס הרב גולדשמידט גם למעונם של גדולי ישראל - זקני חברי 'המועצת', הגאון רבי מאיר צבי ברגמן והגאון רבי ברוך דב פוברסקי וזכה לתמיכתם הנלהבת.

ועידת רבני אירופה תקיים השנה באורח היסטורי את הוועידה הגדולה שלה המתקיימת אחת לשנתיים - בישראל, כאות הזדהות עם המדינה היהודית ולנוכח התגברות האנטישמיות ברחבי העולם ובאירופה בפרט. לארץ צפויה להגיע רכבת אווירית של מאות רבנים מכל רחבי העולם. כפי שדווח, הוועידה הגדולה של כלל הרבנים המתכנסת אחת לשנתיים, הייתה אמורה להתכנס בבאקו בירת אזרבייג'ן, אך לבסוף הוא נדחה פעמיים. הפעם הראשונה שבה הייתה אמורה להתכנס הוועידה בבאקו, היה חודש לאחר פרוץ המלחמה בישראל - אז הוועידה נדחתה מסיבות מובנות. הפעם השנייה שהוועידה בבאקו בוטלה ברגע האחרון, היה לפני כחודשיים, אז התקבלו ברשויות הביטחון של אזרבייג'ן התרעות משמעותיות וחמורות על פגיעה ברבנים מצד איראן - מדינה לה יש גבול ארוך עם אזרבייג'ן, ולכן הוחלט לבטל את הוועידה מחשש לשלום הרבנים. לאחר ש"ניבא" מבול, התעשר, והתחרט: סופו העצוב של "אבו נח" אריה רוזן | 20:11 הפייטן החרדי ניצל מהאסון בשוויץ: "שמענו פתאום בום אדיר, הכל עלה באש" איציק אוחנה | 18:52 מכיוון שהוועידה לא התכנסה מספר שנים, התקבלה החלטה בהנהלת הוועידה לקיים בכל זאת השנה והוחלט לבחור במדינת ישראל שתיערך את הוועידה - גם כדי להביע הזדהות רבנית עם המדינה וגם בשל ענייני ביטחון. הוועידה שאורגנה בשל האילוצים מהרגע להרגע, צפויה להתקיים בעוד פחות מחודש במלון עץ הזית בירושלים וישתתפו בה קרוב לשלוש מאות וחמישים רבנים שיגיעו בעיקר מאירופה וגם מרחבי העולם. יצוין, כי הוועידה מונה כ-700 רבנים, אך לא כולם יכלו לבוא לישראל. נשיא הוועידה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט, נכנס השבוע לגדולי ישראל, כדי להתברך מפיהם וכמובן להיוועץ עימם במספר נושאים העומדים על הפרק הקשורים לוועידה. הרב גולדשמידט נכנס הערב אל מעונו של המנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, שם התקבל בחביבות יתירה וישב במשך זמן רב עם ראש הישיבה ושמע ממנו הדרכות ועצות - ואף קיבל את ברכתו החמה על הוועידה הקרובה, כאשר ראש הישיבה אף אמר כי ייתכן שהוא אף יגיע במיוחד לירושלים על מנת להשתתף בוועידה.

השו״ת המרתק עם ראש הישיבה | צפו

התמלול המלא

הרב גולדשמידט: "הארגון כבר קיים 70 שנה ומגיעים לארץ 300 רבנים לוועידה שתתקיים בירושלים, רצינו להזמין את הראש ישיבה שיבוא, יבואו רבנים מכל החוגים - מהימין ועד שמאל וכולם שומרי תורה ומצוות והם צריכים חיזוק, כי הם סובלים מאנטישמיות".

לאחר ההזמנה, הרב גולדשמידט שאל: "יש שאלה ששאלו אותי, יש כמה מדינות באירופה, כמו ספרד ונורבגיה, שהממשלה מאוד נגד ישראל והם נותנים תמיכה לקהילה היהודית למרות שהם נגד ישראל והם שואלים האם עליהם לעזוב או להישאר?".

ראש הישיבה: "מאיפה לאיפה הם רוצים לעבור? לארץ או למדינות אחרות?".

הרב גולדשמידט: "חלק לארץ, חלק לאנגליה, השאלה היא עקרונית".

ראש הישיבה: "אין מקום בטוח, שיבואו".

הרב גולדשמידט השבוע במעונו של הגרמ"צ ברגמן

הרב גולדשמידט: "בזמן שבישראל הפסיקו לתת סיוע הומניטרי לעזה ובכל מקום הראו בטלוויזיה שישראל מרעיבה ילדים בעזה, היו 100 רבנים - רובם מארצות הברית ששייכים ברובם לשמאל, שיצאו במכתב לממשלת ישראל - בקריאה שישלחו אוכל לילדים בעזה והיו הרבה רבנים שהתנגדו לכך, האם הראש ישיבה חושב שרבנים מחו"ל יכולים להביע דעה בנושא? או להביע ביקורת נגד הממשלה בישראל?".

ראש הישיבה שתק שתיקה ממושכת ואמר: "למעשה מה שקרה בעזה זה הכל שקר, שקר של חמאס והם שוכחים שהם קיבלו את עזה מראש הממשלה שרון והם היו יכולים להיות בסדר שם והם החליטו לצאת ולטבוח בנו ולהרוג את כל היהודים, הם שוכחים את ההיסטוריה".

הרב גולדשמידט: "יש לנו רבנים בבית דין שלא רוצים לשבת עם הרבנים שיצאו נגד הממשלה בגלל עזה".

ראש הישיבה: "הם באמת יצאו נגד הממשלה, זה רבנים ליברלים?".

הרב גולדשמידט: "כן, זה היה רבנים אורתודוכסיים המשתייכים יותר לשמאל, אבל אנחנו בוועידה שתקנו, לא התייחסנו לנושא. אבל זה מראה על לחץ חברתי. למשל הייתי לפני חודשיים אצל מלך ספרד והוא אמר לי, אנחנו תמיד תמכנו בקהילה היהודית, רק אחרי מה שקורה בעזה, אנחנו לא יכולים לתמוך ביהודים, ואני אמרתי לו אדרבה, עכשיו צריך לתמוך בקהילה היהודית, כי ברחוב לא מבדילים בין היהודים לבין ממשלת ישראל ואם לא תתמכו, יתחילו להרוג יהודים ברחובות - והוא אמר לי שאני צודק".

הרב גולדשמידט הוסיף: "אמרתי גם למלך שעכשיו מינו רב חדש מהוועידה שלנו בספרד, אז ביקשתי ממנו שיזמין אותו לארמון ויעשה לו כבוד והוא קיבל את זה והזמין אותו".

ראש הישיבה מתעניין: "גם היום אחרי המלחמה, היהודים עדיין סובלים בכל מקום?".

הרב גולדשמידט: "היום פחות כבר, אבל יש חרם חלקי - בשתיקה, על היהודים, פחות מכבדים את היהודים, גם בכלכלה, גם באקדמיה".

ראש הישיבה: "ברוך השם הכלכלה בארץ טובה מאוד, מגיעים הרבה אנשים מבחוץ להשקיע בישראל, זו סייעתא דשמיא".

הרב גולדשמידט מציג שאלה נוספת: "עד היום בצ'ילה, היה הרב הרשמי רב רפורמי, וכעת מחליפים אותו ואנחנו יכולים למנות שם רב משלנו, רק הבעיה שהוא יצטרך להיות היועץ של הנשיא והרב שם שאל אותנו, מכיוון שהנשיא הולך שם פעמיים בשנה לכנסייה, והוא יצטרך לבוא איתו, אז השאלה האם הוא יוכל לקחת את המשרה".

ראש הישיבה: "זו שאלה של רב".

הרב גולדשמידט: "הוא יכול לקחת את המשרה?".

ראש הישיבה: "ללכת לכנסייה זה חלק מהמשרה?".

הרב גולדשמידט: "עד היום זה היה חלק מהמשרה".

ראש הישיבה: "זה כמו מי שאמר לאלישע, שיסלח לו זה אותו סיפור, אני חושב שזה אסור לקחת את המשרה".

הרב גולדשמידט: "השאלה האם לקחת את המשרה וכשתגיע השאלה הוא ישאל ויראה מה לעשות, או לא לקחת בכלל את המשרה?".

ראש הישיבה: "אם התשובה בזמן שהוא יצטרך להגיע לכנסייה תהיה לא, אז מה יהיה?".

הרב גולדשמידט: "אז אולי הוא יתפטר, אבל אני יודע למשל באנגליה, בחתונות המלכתיות, הרב הראשי הולך לכנסייה, והבית דין של לונדון מכריע האם הוא יכול ללכת, והם אומרים שזה היה גם בזמן הרב אברמסקי שהתיר ללכת, מכיוון שאם ההזמנה מגיעה מהמלך אז הוא חייב ללכת".

ראש הישיבה: "טוב בצ'ילה הוא לא מלך הוא נשיא, הרב אברמסקי פסק את התשובה על מלך לא על נשיא".

הרב גולדשמידט: "מבחינת החוקה, המלך הוא ראש המדינה, אבל הוא לא באמת מחליט בשאלות של חיים ומוות, כמו האם לצאת למלחמה וכו', זה כמעט בכל המדינות, המלך לא מחליט, רק ראש הממשלה או הנשיא".

ראש הישיבה שומע את השאלה ומכריע: "אם הוא ייכנס לכנסייה מה הוא יצטרך לעשות שם?" הרב גולדשמידט: "שום דבר רק להיכנס עם הנשיא".

ראש הישיבה: "אם כך ייתכן וזה כן מותר, זה משהו אחר לגמרי אם הוא לא יצטרך להיכנס".

הרב גולדשמידט השבוע במעונו של הגרב"ד פוברסקי

הרב גולדשמידט: "אנחנו נשמח מאוד אם הראש ישיבה יבוא להשתתף בוועידה". ראש הישיבה מתעניין מתי הוועידה והרב גולדשמידט מסביר לו על החשיבות ואחד הנוכחים מסביר: "מגיעים שם רבנים מכל אירופה, ההגעה של הראש ישיבה לכינוס כזה, יגרום להם לעידוד רציני מאוד והם יזכרו את זה כל החיים".

ראש הישיבה: "אם אני אצטרך לבוא, באיזה יום אני אבוא?".

הרב גולדשמידט: "אנחנו נתאים את עצמנו לראש ישיבה לא משנה מתי, נסתדר כבר".

לאחר הברכה החמה שנתן ראש הישיבה, אחד הנוכחים שאל שאלה נוספת: "יגיעו לוועידה גם חברי כנסת לא חרדים, האם זה בסדר?". ראש הישיבה השיב: "זה בסדר לא אכפת לי, שתהיה ברכה והצלחה גדולה".

מוקדם יותר השבוע כאמור, נכנס הרב גולדשמידט גם למעונם של ראשי הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן והגאון רבי ברוך דב פוברסקי וזכה לברכתם החמה ואף אמרו לי כי אם יהיה בידם כוח הם אף יגיעו להשתתף בוועידה.

יצוין, כי המנהל הרוחני של הוועידה, הגאון רבי משה לבל ראש ישיבת תורת חיים במוסקבה, הציג השבוע מספר שאלות חשובות לראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו ואף זכה לקבל מענה והדרכה מיוחדת לרבני הקהילות.

ועידת רבני אירופה, היא ארגון גג רבני שהוקם לאחר השואה האיומה, על מנת לתת מענה רבני והלכתי לשארית הפליטה, ברבות השנים, הארגון תחת נשיאותו של אב"ד שוויץ ורבה של אירופה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט, הפך לארגון הנותן מענה לכל צרכי הדת ונלחם בגזירות נגד השחיטה, הכשרות ובעיקר בדיפלומטיה נגד האנטישמיות.