ניצל בנס

"זה היה נורא": ביתו של הרב החרדי הופגז והתפוצץ בהתקפה קשה על העיר

דיווח ראשוני: בהתקפה קשה על העיר קריבוי-רוג באוקראינה, נפגע ביתו של רב העיר | הרב ניצל, השומר נפגע מרסיס ביד, נזק כבד נגרם למקום | הרב לא נכח בבית: "שמעתי את הפיצוצים בטלפון. זה היה נורא" (חרדים, בעולם)

(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)

בהפגזה קשה על העיר קריבוי-רוג באוקראינה, התפוצץ ביתו של רב העיר הרב לירון אדרי.

"כל החלק הקידמי של הבית התפוצץ", סיפר שליח חב"ד הרב אדרי, "חלונות הבית, הדלתות, החניה, וגם מקווה הטהרה שסיימנו לשפץ - הכל ניזוק".

הרב אדרי עצמו ששהה מחוץ לעיר ניצל בנס. "הייתי בדיוק באמצע שיחה עם המזכיר של בית חב"ד ששהה בסמיכות מקום", הוסיף לספר הרב אדרי, "שמעתי את הפיצוצים בטלפון. זה היה נורא".

הרב ציין עוד כי נגרם נזק כספי גדול. "שומר המקום נפגע מרסיס ביד ומלבד זה כולם בריאים ושלמים. קרה לנו ממש נס גדול".

(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)
(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)
(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)
(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)
(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)
(צילום: הקהילה היהודית בקריבוי-רוג)

