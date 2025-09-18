כך נזכה בדין בראש השנה | מקבץ עצות חשובות ומועילות

מקבץ עצות - איך לזכות בדין בר"ה?

בראש השנה כולנו ניצבים למשפט, ביום זה, הקב"ה כותב מה יקרה לכל אחד בכל תחומי החיים:

ר"ה הוא יום מאוד גורלי, וכל אחד יכול לרשום לעצמו את החיים הכי טובים שהוא רוצה!

והאמת, שזה לא מסובך... רק צריך להתכונן לר"ה, ולהגיע למשפט יותר נקיים ע"י עשית חשבון נפש בלב נכנע וחרטה, וידוי וקבלה לעתיד, שמוכיחה שתשובתך אמיתית מעומק ליבך:

קבלת שינוי קטן לתקופה הקרובה, תכניע את מידת הדין לחסד ורחמים.

מקבץ אמרות מהבעש"ט הקדוש לתלמידיו – לזכות בדין!

# ר"ה נקרא - שעת מזל, זמן מוצלח לפעול מזל וברכה!

מי שממליך את הקב"ה בשמחה גורם תענוג ונחת רוח לקב"ה, וסגולה לזכות בדין:

לבכות משמחה על הזכות להמליך את הקב"ה!

# לדון לכף זכות – לפני שהקב"ה פוסק דין על האדם, הוא נותן לו לראות מעשה דומה שעשה חברו, ומה שהאדם פוסק על חברו – נפסק משמים על האדם, ולכן, שווה לאדם להיות העו"ד של חברו ולדון אותו לכף זכות, אף אם עבור זה הוא צריך לתת פתרון חסר הגיון או לעקם את שכלו, ובזה גורם שהקב"ה ידון אותו לכף זכות, וזה: "ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו"

# 'כל המעביר על מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו'

הקב"ה נוהג עם האדם מידה כנגד מידה, וכתוב:

"אתה דורש מעשה כולם" – לעשות כמעשיהם!

הקב"ה בודק כיצד האדם נוהג עם חברו, וכך – נוהג עימו, והבן!

תמחל, ותזכה למחילה - ממלך שמוחל וסולח... (בית התפילה, אות מ"ו).

# מידה כנגד מידה - כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים:

הקב"ה נוהג עם האדם מידה כנגד מידה, שמי שמרחם על הבריות, מידת הרחמים מתעוררת עליו וזוכה בדין, אף אם אינו ראוי.

# כח המחשבה – תחשוב טוב – יהיה טוב!

אתה חייב להאמין שהקב"ה יחתום אותך לטוב, כי:

בכח האמונה האדם ישפיע – שאכן כך יהיה! (אמרי יהודה).

# לברך 'כתיבה וחתימה טובה' – ככל שתברך יותר אנשים ב'כתיבה וחתימה טובה', כך יהיו לך יותר מליצי יושר שילמדו עליך זכות, ויכריעו את דינך לטוב (קובץ 'הבאר').

# הקב"ה - מלך הכבוד! ויכול למחול על - כבודו ועל חטאנו:

בערבית בר"ה אומרים: "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה..."

מכריזים במזמור זה: הקב"ה – הוא המלך היחיד של העולם!

אבל, ידוע ש'מלך שמוחל על כבודו – אין כבודו מחול'. ועל כן, אנו שואלים:

"מי זה מלך הכבוד"? מי המלך ששולט על כל הכבוד?

ועונים: אתה הוא - מלך הכבוד! רק אתה, אתה - לבדך!

אנו מכריזים שהקב"ה המלך היחיד שמולך ושולט על הכבוד, ולכן, פונים אליו בבקשה:

מלך העולם, כיון שאתה המלך של כל הכבוד שיש בעולם, בחסדך הרבים, אתה יכול למחול על חטאנו, ע"י - שתמחל על כבודך.

נכון שלא מגיע לנו, אך אנו מבקשים מחילה מתוקף כוחך וגדולתך.

והיה הבריסקער'ב מסיים ואומר: "שראויים הדברים למי שאמרם!

כי זה הדבר יכול להגיד רק הבעל שם טוב הקדוש", והבן!

# התעוררות הלב – החזרת המלוכה למלך העולם:

לעורר את הלב בזמן תקיעת שופר:

להחזיר לקב"ה את המלוכה שגזלנו ממנו - במהלך השנה!

לבקש בהתבטלות והכנעה:

שהקב"ה יחזור למלוך על כל חלקי נפשנו – מחשבה דיבור ומעשה.

# בזמן התקיעות – לא לחשוב על הצער שעברנו השנה:

"צדיק ה' על כל הבא עלינו" – שח"ו לא יקרה, שהאדם לא יצדיק עליו דין שמים שנגזר עליו בשנה שעברה.

# זעקת הלב בזמן התקיעות – "אבא, הצילנו! אבא, רחמני":

בזמן התקיעות צריך לב נשבר ונכנע, כצועק ומעתיר:

"אבא, הצילני! אבא, רחמני!" רצון ליבי רק לשוב אליך (ספר המאמרים, תש"ה).

# מדוע תוקעים דווקא בשופר? השופר הוא ה'כלי' הכי פשוט, ודווקא הוא הכי מתאים לפייס את המלך כי אין בו שום יוהרה, ומעיד על רצוננו האמיתי:

קבלת עול מלכות שמים – בפשטות ובהכנעה!

# תקיעת השופר – התעוררות מ'שינה':

שמיעת תקיעת שופר – מעירה את הלב מ'שינה' רוחנית לתפילה מעומק הלב, ומושכת על האדם:

יראה, כנות וטוהר, התבוננות במעשיו ותיקונם!

# זמן תקיעת שופר - סילוק השכל והמוחין:

בזמן תקיעת שופר צריך להרגיש - כעני ורש:

לסלק את חוכמות השכל, ולהרגיש – הכנעה בפשטות!

# סילוק המוחין, וקבלת מוחין חדשים: בליל ראש השנה יש סילוק המוחין של השנה החולפת והתחדשות מוחין חדשים, שהם:

'כלים' חדשים - לחיזוק האמונה, בהירות השכל וטהרת המחשבה.

האמונה שמתחדשת מאירה בלב ה'רשימו' - רושם חזק כגרעין שנטמן באדמה:

שיגדל יצמח ויתעצם במהלך השנה החדשה.

# המתקת הדינים ע"י - שמיעת שופר!

שמיעת קול השופר עם התעוררות והכנעת הלב, ממתיקה את הדין.

# עיקר המתקת הדינים ע"י - קדושה וטהרת המחשבה.

# המתקת הדינים ע"י – דברי תורה מהבעש"ט הקדוש:

סגולה מיוחדת להמתקת הדינים, לומר מדברי תורתו של הבעל שם טוב הקדוש בליל ראש השנה, כפי שכתוב (דורש טוב ר"ה):

"ע"י זה ימתיק מעליו דינים, וימשוך עליו - השפעת כל טוב".

# לברך ולומר 'גוט יו"ט' – גימטריא ח"י:

הבעש"ט הקדוש אומר, לומר בר"ה וביום כיפור:

"גוט יום טוב" - שעולה בגימטריא - ח"י!

כי בר"ה וביום הכיפורים נמשך חיות לאדם - לשאר חגי ומועדי השנה.

בשאר החגים נהג הבעל שם טוב הקדוש לומר:

"גיט יום טוב" – 'גיט' מלשון בקשה - תן (ספר השיחות).

# בר"ה - ראוי להרגיש יותר יראה:

מלמד הבעש"ט הקדוש שראוי בר"ה להרגיש יותר יראה – מאהבה!

מוסיף ה'תולדות': תפילה בכוונת הלב בר"ה, מחזקת את היראה - לכל השנה!

# לדבר רק מה שצריך באמת:

מקפידים בר"ה לדבר רק מה שנצרך, כי אין האדם יודע מתי ידונו אותו, ויש הנוהגים לעשות תענית דיבור, וראוי הדבר.

להצלחת החיילים והחטופים, וכלל ישראל, אמן!

כתיבה וחתימה טובה, לכל הברכות הישועות בגשמיות וברוחניות, אמן!