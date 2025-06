בטקס חגיגי ומרגש שנערך היום (רביעי) בבאר שבע, חנך ראש הממשלה בנימין נתניהו את בית החולים החדש "אסותא באר שבע", והגדיר את המעמד כ"קפיצת מדרגה עצומה לנגב, לרפואה ולמדינת ישראל כולה".

בדבריו, שזכו לתשואות הקהל, שיבח נתניהו את היוזמה, ההשקעה והחזון שהובילו להקמת המוסד הרפואי, והציבו אותו לדבריו כ"סמל לצמיחה, תקווה ונחישות".

הצהרתו המלאה של ראש הממשלה:

״מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג, ורעייתו מיכל; וכל האנשים היקרים שהוזכרו כאן. לכל אחד ולכל אחת יש כאן זכויות רבות מאוד, כי זה באמת לא מעשה של שגרה. זו קפיצת מדרגה ענקית גם לנגב, גם לרפואה שלנו, גם למדינת ישראל, גם לעיר באר שבע.

כשאני בא לארץ זרה כלשהי או לחבל ארץ כזה או אחר, אני מסתכל קודם כל על שני דברים: אני מסתכל על הכבישים ואני מסתכל על המנופים. פה - יש הרבה כבישים, הרבה מנופים, הרבה צמיחה והרבה תנופה. זה, כמובן, סימן לתקווה, קודם כל של התושבים, האמון שלהם בעתיד והיכולת שלהם לאחוז את עתיד ולהביא אותו.

אני בא הנה, ותמיד: "מה אתה מרגיש?" צאו החוצה. השמש הלוהטת של הנגב – אל מול הרוח החלוצית של תושבי הנגב: במאבק המתמיד הזה - הרוח מנצחת. וכן, כל פעם שאני מבקר בבאר שבע – אני חש במשב-רוח של הגשמה לאומית ועשייה ציונית, איזו רוח שעולה מן המדבר. אני מרגיש את זה. אני תמיד מתרגש מזה. כמובן, זה קורה גם היום – תוך כדי מלחמת התקומה, שבה אנחנו נחושים להכריע את אויבינו, להשיב את כל חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל.

אלה לא הצהרות-סרק. יש להן גיבוי בשטח, במדיניות שאנחנו מובילים ובדרך הפנטסטית והמדהימה שבה הלוחמים שלנו, הגיבורים שלנו מבצעים אותה הלכה למעשה.

אמש, במבצע מיוחד של השב"כ וצה"ל החזרנו למנוחת-עולמים לישראל שני חטופים יקרים, שנרצחו ונחטפו ב-7 באוקטובר מקיבוץ ניר עוז, את גדי חגי ואת רעייתו ג'ודי ויינשטיין-חגי ז"ל. ביחד עם כל אזרחי ישראל, אנחנו מרכינים ראש לזכרם ומוסרים תנחומים למשפחתם.

מתחילת המלחמה אנחנו החזרנו הביתה 199 חטופים, מתוכם 48 שהוחזרו במבצעים מיוחדים. אנחנו נחושים להחזיר את כולם - בלי יוצא מן הכלל, החיים והחללים כאחד. כפי שאנחנו נחושים להמשיך בתנופה הכבירה של פיתוח הנגב והדרום, ופתיחת בית-החולים הנפלא הזה, הפתיחה הזו מגשימה חזון של שנים ארוכות.

הנשיא גילה, ואני גיליתי לגביו, שאנחנו נולדנו יחד עם רעייתו מיכל בבית החולים 'אסותא'. אז יש לי קשר אישי - לא יכול להיות קשר אישי יותר, אתה פוקח את עיניך בפעם הראשונה בבית החולים 'אסותא'. אני מגיל יומיים ירושלמי, אבל אני תמיד זוכר את זה לטובה. אני יכול להגיד שזכיתי גם לחנוך את 'אסותא' אשדוד, ועכשיו הגיע זמנו של 'אסותא' באר שבע, ובקרוב - 'אסותא' ראשון לציון ועוד פתח בעכו. יש פה תנופה גדולה, וזוהי תוספת-כוח גדולה למערכת הבריאות שלנו, שאנחנו בממשלת ישראל משקיעים הרבה מאוד כדי להביא אותה לפסגות חדשות.

במקביל, זה כל כך ברור, יש כאן תוספת של איכות חיים, של שמירת חיים, של הצלת חיים לתושבי באר שבע והנגב כולו. הם מקבלים עוד שירותי-רפואה מתקדמים, עוד מחלקות, עוד בדיקות, עוד אבחונים, עוד חדרי-ניתוח, עוד טכנולוגיות מצילות-חיים, וכמובן עוד צוותים, עוד רופאים ורופאות מצוינים ועוד צוותי בריאות מקצועיים, אני אומר - נאמנים, מסורים מאין כמותם.

אני אומר את זה, כשאני אומר את אותו הדבר, נדמה לי שמנכ"ל 'סורוקה' נמצא כאן: אין כמו תחרות בין מצטיינים. זה עוזר; עוזר לכם, עוזר לבאר שבע, לתושבי הדרום, יהודים ולא-יהודים כאחד.

היה מי שאמר: "Medicine cures diseases but only doctors can cure patients." זאת אומרת, תרופות מרפאות מחלות, אבל רק רופאים יכולים לרפא חולים – וזה קורה בזכות הגישה האנושית והאכפתיות של צוותי הרפואה. יש היום מושג חדש, אתם מכירים את זה, אולי הציבור לומד להכיר את זה, קוראים לזה "חווית המטופל". זאת אומרת, לקבל טיפול רפואי איכותי, רגיש ואדיב. אני חושב שאסור אף פעם להתפשר על כך, ואני יודע שאתם, ב'אסותא באר שבע', לא 'בסורוקה', לא בבתי חולים הרבים שיש לנו - לא מתפשרים על כך.

אני רוצה לומר לכם גם שמערכת הבריאות שלנו – מבחינות רבות – היא מודל לחיקוי בעולם. היא הובילה בפיתוח בסיס נתונים ממוחשב, שבידי קופות החולים. זה בסיס נתונים סטטיסטי. הוא לא נותן נתונים אישיים. הוא מאגד נתונים. הוא חשוב ביותר. נתונים קליניים, נתונים גנטיים, נתוני בדיקות-דם, איתור מחלות, השפעת תרופות.

אין דבר כזה בעולם. לא בסיס כזה, לא כל כך רובוסטי, לא כל כך מפותח, אין דבר כזה. בסיס הנתונים הזה עזר לי מאוד לשכנע את מנכ"ל 'פייזר', אלברט בורלא, להעניק לישראל את חיסוני הקורונה לפני שאר מדינות העולם, לפני המעצמות. זה הציל חיים של אלפי ישראלים, וגם עזר להוציא אותנו מהסגרים והבידודים. אנחנו עשינו את זה יחד עם מערכת בריאות מדהימה, מדהימה. בורלא לא האמין, מה שאתם מסוגלים לעשות, וקופות החולים עשו, ומה שאזרחי ישראל עשו. אבל עשינו את זה. אנחנו גם רואים את עוצמתה של מערכת הבריאות לאורך המלחמה.

אני מגיע לבתי החולים. אני מגיע למחלקות השיקום. אני נפעם פעמיים. קודם כל אני נפעם מהרוח של הלוחמים הפצועים שלנו, הגיבורים האלה. יש לי תמונה בחדר ראש הממשלה, אני מראה את זה לכל מבקר, ורואים שם את אחד מפצועינו, ארי שפיץ; שתי פרוטזות ברגליים, פרוטזה ביד. הוא מניף בידו תנועת ניצחון. אי אפשר להאמין את הרוח של לוחמינו, אבל אמרתי, אני נפעם פעמיים. כי אני פוגש אתכם, את הצוותים הרפואיים, את המסירות שלכם, את המחויבות הטוטאלית שלכם. מה שאתם עושים שם - זה לא פחות מלחולל נסים. אני מצדיע לכם בשם כל אזרחי ישראל.

כמובן, יש עוד את הצוותים הרפואיים בשטח של צה"ל, וגם שם מתחולל נס, כי אני חושב שאנחנו מחזיקים בשיא עולמי של הבאת הפצועים משדה-הקרב לבתי החולים שלנו, וזה עושה הבדל עצום, פשוט עצום. זה מערכות שמשולבות אחת בשנייה. זה לא אומר שאין עוד אתגרים גדולים במערכת הבריאות. יש, גם יש, ואנחנו מחויבים להשיג אותם.

'אסותא באר שבע' הוא נדבך חשוב במאמצים האלה, ויצטרפו אליו יצטרפו עוד מרכזים ושירותים רפואיים באזור בשנים הבאות. ׳אסותא' החדש ישרת את תושבי הנגב. הם לא יצטרכו לנדוד לבתי-חולים במרכז הארץ. כעת הכל נמצא קרוב לבית. זה מרכיב חיוני - זה דבר נוסף, זה מרכיב חיוני בפיתוח הנגב, שאנחנו מובילים במשך שנים.

בן-גוריון הציג חזון, יעד, חלום: הנגב - משם תצמח גדולתנו, או לפחות נדבכים מגדולתנו, וזה נכון. אבל החזון הזה דרש ביצוע. כדי לבצע, לשנות את זה הממשלות בראשותי העלו רעיון נוסף. הרעיון הזה הוא שילוב של תשתיות לאומיות ויוזמה פרטית. השילוב עושה את ההבדל. אז אנחנו רואים הרבה תשתיות לאומיות כאן. אנחנו רואים השקעה ממשלתית נרחבת בתשתיות והשקעות הון של יזמים עסקיים.

דווקא משום שאנחנו דווקא משום שאנו מאמינים בפוטנציאל העצום של הנגב, אנחנו מחויבים למצות את כל ההזדמנויות, כולל את עתודות-הקרקע שנמצאים כאן – לעוגנים של צמיחה, קדמה ושגשוג.

אני חייב להגיד, הזכרתם כאן את האנשים מ'מכבי' שעושים עבודה מצוינת, ו'אסותא', יו"ר, המנכ"ל ואת הצוותים שעובדים כאן. הייתה פה יזמות. שוקי, אני באמת מרכין ראש בפני היזמות שלך. אתה פשוט עשית כאן דבר נפלא. ראית עתודת קרקע, והיה לך את החזון. עשית את זה. חצבת בבירוקרטיה. יש כאן גם ראש עיר שמשתף פעולה, רובי. עשית! והדבר הזה - זה בדיוק השילוב שאני האמנתי בו - של יזמות פרטית יחד עם ההשקעה הממשלתית.

אנחנו, כמובן, משקיעים בהשקעה הממשלתית השקעות רבות מאוד בנגב. בשני העשורים האחרונים אנחנו קודם כל הקמנו את הגדר בגבול מצרים. הגדר הזאת מנעה את הצפתה של ישראל בהמוני מסתננים בלתי חוקיים מאפריקה וגורמים עוינים. הגדר הזאת מנעה כניסה של מיליון מסתננים למדינת ישראל. היא מנעה את החיסול של המדינה היהודית והדמוקרטית. אנחנו סללנו כבישים מהירים, פרשנו מסילות רכבת במרחבי הדרום – כדי לקצר את המרחק בין הפריפריה למרכז. בכלל, המושג הזה 'פריפריה' שנוא עליי, אני מקווה שנבטל אותו. זה יקח עוד כמה שנים, אבל אנחנו נבטל אותו.

אנחנו הקמנו את שדה-התעופה 'רמון', בואכה אילת. אנחנו הקמנו בבאר שבע את מרכז השליטה, ואנחנו הולכים להרחיב אותו, של מערך הסייבר. באים הנה מכל העולם. אנחנו ממשיכים בתהליך ההורדה של יחידות צה''ל דרומה: עיר הבה''דים, קריית התקשוב, קריית המודיעין החדשה, מפקדת פיקוד הדרום החדשה.

לאחרונה קיבלנו בממשלה שורה של החלטות נוספות, שתבססנה את באר-שבע כמטרופולין צומח – צומח גם דמוגרפית וגם כלכלית.

וכשהאוכלוסייה גדולה, התוספת של 'אסותא' פשוט הופכת לכורח המציאות - ולמציאות. בקרוב עוד בית חולים - על שמו של שמעון פרס. אני אומר יהיה עוד אחד אחריו גם כן. לא רק באר שבע יוצאת נשכרת מכך. תראו את ההתפתחות של דימונה. תראו את ההתפתחות של נתיבות, אופקים, שדרות, מצפה רמון, ירוחם. עוד מעט אני הולך לירוחם לחנוך שם הסכם-גג לבניית למעלה מ-7,000 יחידות-דיור חדשות. פעם היו אומרים בביטול "דימונה, ירוחם, באר שבע". כבר לא אומרים את זה. הכל השתנה. התנופה הזאת, השילוב של תשתיות לאומיות ויוזמה פרטית, יוזמה פרטית. זה התבלין. השילוב הזה הוא מנצח. אז יש מנופים בנגב, יש מגדלים בנגב, יש חיים בנגב – לא מתוך חוסר ברירה, אלא מתוך בחירה חופשית ואמיתית.

ובאשר לעוטף עזה: עד כה אנחנו החזרנו כ-90% מתושבי העוטף לבתיהם. במקביל למשימת מיטוט החמאס והשבת חטופינו – יעדים שאנחנו לא מרפים מהם, ולו לרגע – אנחנו מניעים קדימה את גלגלי שיקום העוטף בהשקעה של סכומי-עתק. זה יהיה חבל תקומה גדול פי כמה, חזק פי כמה, פורח פי כמה. אני רוצה להגיד לכם, מכובדיי, ביום המרגש הזה, ותודה לכל אחד ואחת מכם. אני רוצה להגיד לכם, יש פה תמונת ניצחון בשיקום והחזרת כל תושבי העוטף וכל חטופינו. זו תהיה תמונת ניצחון – ממש כפי ש'אסותא באר שבע' הוא תמונת ניצחון – לנגב ולמדינת ישראל כולה.

ברכות חמות ל'אסותא', ולבאר שבע, ולנגב ביום חגנו,

תודה רבה לכם״, סיים ראש הממשלה את דבריו.