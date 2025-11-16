14,000 שקלים. זה סכום הפיצוי הגבוה שצפוי להעביר עיתונאי ערוץ 14 שמעון ריקלין לחברת הכנסת מרב מיכאלי - בעקבות ציוץ שפרסם עליה אחרי פיגוע טרור ובו ציטט דברים שלא אמרה.

ריקלין פרסם היום התנצלות בחשבון שלו ברשת X. הוא כתב: "התנצלות בפני מרב מיכאלי. בחודש מרץ 2022 שעה לאחר פיגוע הדמים בבאר שבע בו נרצחו 4 אזרחים פרסמתי פה ציוץ שלכאורה מצטט את מרב מיכאלי אומרת בתגובה לפיגוע: למה הרגו מחבל? אובדן חיים מצער.

"כמובן שהדברים שייחסתי למיכאלי לא נאמרו על ידה מעולם וכוונתי הייתה לעשות ציוץ סטירי. למעשה באותו יום היא פרסמה תנחומים למשפחות הנרצחים וכתבה כי ״המאבק על חיים וביטחון בארצנו לא תם ואנו צריכות וצריכים לעשות כל מה שישיג לנו אותם״.

"למחרת היא גם העניקה אז כשרת התחבורה תעודת הוקרה לאזרח נהג האוטובוס על כך ״שבנחישות ובאומץ ירה אתמול ונטרל את המחבל שלקח אתמול חיים של 4 ישראלים״.

הוא חתם: "בדיעבד אני מבין ששגיתי בפרסום שנתפס על ידי רבים כדיווח עובדתי אמיתי וגרר תגובות קשות מאוד נגד מיכאלי. אני מבקש להתנצל בפניה על העוול שנגרם לה".