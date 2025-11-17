תושב מזרח ירושלים נעצר על ידי משטרת ישראל, בחשד שפרץ בשיטה ייחודית לכספות בבתי מלון שבהן עבד. כך מסרה היום (שני) המשטרה.

החשוד בן ה-34 עבד כמנקה חדרים בבתי מלון, בין היתר בתי מלון בתל אביב. הוא השתמש בעט ופנס כדי לסמן מספרים על הכספות, כך שיהיה לו הקוד ויוכל לפרוץ לכספת.

החקירה נגדו נפתחה על ידי המשטרה באופן סמוי, לאחר שהתקבלה במשטרה תלונה עליו מאורחים שהתארחו בבית מלון השוכן בקו הים של תל אביב.

האורחים התלוננו שכספים בסכום גבוה נגנבו מכספת חדרם. בעקבות כך כאמור פתחה המשטרה בחקירה.