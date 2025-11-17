כיכר השבת
השיטה הייחודית נחשפת: כך הצליח העובד הערבי לפרוץ לכספות בבית מלון

סימן עם עט את הלחצנים על הכספת בבית המלון שבו עבד ופרץ אליהם: תושב מזרח ירושלים נעצר על ידי שוטרי משטרת ישראל לחקירה (חדשות משפט)

מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה)

תושב מזרח ירושלים נעצר על ידי משטרת ישראל, בחשד שפרץ בשיטה ייחודית לכספות בבתי מלון שבהן עבד. כך מסרה היום (שני) המשטרה.

החשוד בן ה-34 עבד כמנקה חדרים בבתי מלון, בין היתר בתי מלון בתל אביב. הוא השתמש בעט ופנס כדי לסמן מספרים על הכספות, כך שיהיה לו הקוד ויוכל לפרוץ לכספת.

החקירה נגדו נפתחה על ידי המשטרה באופן סמוי, לאחר שהתקבלה במשטרה תלונה עליו מאורחים שהתארחו בבית מלון השוכן בקו הים של תל אביב.

האורחים התלוננו שכספים בסכום גבוה נגנבו מכספת חדרם. בעקבות כך כאמור פתחה המשטרה בחקירה.

העט שנתפסה (צילום: דוברות המשטרה)

אתמול בשעות הערב עצרו שוטרי מערך התיירות של התחנה את החשוד, בן 34 תושב מזרח ירושלים.

בחיפוש שנערך ברשותו בסמוך למלון, נתפסה עט ופנס אשר על פי החשד שימשו אותו לביצוע העבירה ולסימון הלחצנים על גבי הכספת.

מז"פ ירקון זומן למעצרו של החשוד על מנת לאסוף ראיות. החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב ת"א.

