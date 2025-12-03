כיכר השבת

בני ברק: תינוק בן שנה וחצי נפל משולחן ופונה במצב קשה

חובשים ופרמדיקים פינו לבית החולים שיבא בתל השומר תינוק כבן שנה וחצי, בן למשפחה חרדית מבני ברק, לאחר שטיפס על שולחן בביתו ונפל | התינוק נחבל בראשו ומצבו מוגדר קשה (בארץ)

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

צביקה זנזורי חובש בכיר ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "לדברי משפחתו, הוא נפל משולחן עליו טיפס בביתו ונחבל קשות בראשו. בסיוע חובשים נוספים הענקתי לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא בהכרה מעורפלת ומצבו מוגדר קשה."

