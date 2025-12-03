בני ברק: תינוק בן שנה וחצי נפל משולחן ופונה במצב קשה

צביקה זנזורי חובש בכיר ביחידת האופנולנסים של איחוד הצלה שהגיע ראשון למקום מסר: "לדברי משפחתו, הוא נפל משולחן עליו טיפס בביתו ונחבל קשות בראשו. בסיוע חובשים נוספים הענקתי לו טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא בהכרה מעורפלת ומצבו מוגדר קשה."