מוקדם יותר היום טענה קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן ומוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, כי פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

קבוצת ההאקרים טענה כי הצליחה לפרוץ את מכשיר האייפון 13 שלו, ופרסמה את רשימת אנשי הקשר שלטענתה היו במכשיר. מלשכת בנט נמסר בתגובה כי המכשיר אינו בשימוש כיום. מאוחר יותר עדכנו אנשיו של ראש הממשלה לשעבר: "לאחר בדיקות שנערכו, עולה כי מכשיר הטלפון שלו לא נפרץ".

בניגוד להכחשות, מתברר כי תכתובות אישיות לכאורה מהטלגרם האישי של בנט הגיעו לידי האקרים והופצו. כך פרסם הערב הכתב מיכאל שמש בכאן 11.

על פי הדיווח הזה, ברשת פורסמה התכתבות בין גורם המכונה ״סנדק״ לבין מתן סידי, דוברו של ראש הממשלה דאז בנט, ובה השניים דנים באפשרות להפעיל לחץ על ראש המוסד דדי ברנע.

״סנדק״ הוא הכינוי שהדביק בנט ליועצת האישית שלו, שמרית מאיר, ברשימת אנשי הקשר שנחשפה לציבור יחד עם מספרים של עשרות מנהיגים ואנשי מערכת הביטחון – ממצא שמחזק את הטענה שהתכתובת יצאה לכאורה ממכשירו של בנט עצמו.

אם התכתובות שמופצות עכשיו לכאורה מהנייד של בנט הן אותנטיות, מדובר באירוע מטריד במיוחד.