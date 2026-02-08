החייאה על ילד בן 5 שנפצע אנושות בתאונת שרשרת; רכבים התהפכו

ילד בן חמש נפצע היום (ראשון) אנושות בתאונת דרכים בכביש 241 סמוך לצומת גילת בדרום הארץ. הילד, שהיה לבוש ציצית, פונה לבית החולים סורוקה במקביל לפעולות החייאה שהחלו לבצע בו כבר בזירה.

התאונה התרחשה בסביבות השעה 16:00 אחר הצהרים. היא החלה לפי דיווחים מהילד שנדרס מרכב בעת שצעד בכביש. בהמשך לכך נערכה תאונת שרשרת עם שני רכבים נוספים. חלק מהרכבים התהפכו.

בתאונה נפצעו, מלבד הילד שפונה כאמור במצב אנוש עם חבלת ראש - גם גבר בן 38 במצב בינוני עם חבלת בטן, אישה בת 42 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ו-2 פצועים במצב קל.

רונית שטרית חובשת איחוד הצלה שהגיעה ראשונה לזירה מסרה: "מדובר בתאונה עם מעורבות שלושה כלי רכב שהתהפכו וילד הולך רגל שנחבל קשות בראשו. הענקתי לו סיוע רפואי בזירת התאונה תוך ביצוע פעולות החייאה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים סורוקה כשבשלב זה מצבו מוגדר אנוש. כמו כן חובשים נוספים של איחוד הצלה העניקו בזירה טיפול רפואי לגבר ואשה (בן 38 ובת 42) במצב בינוני, ולשני פצועים נוספים במצב קל".