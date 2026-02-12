ההערכה בסעודיה: זה המועד שבו תהיה תקיפה אמריקנית על איראן

גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר בשיחה עם N12, שפורסמה הערב (חמישי), כי להערכתו ארצות הברית תתקוף באיראן, באופן מוגבל, בעוד יותר משבועיים - לאחר תום המשא ומתן.

עוד ציין הגורם כי "ש לנו תחושה שטראמפ יעשה את מה שהוא חושב ושנתניהו לא ישפיע עליו הפעם".

הוא פירט כי הצפי בסעודיה הוא שהתקיפה תהיה תקיפה בודדת או שתי תקיפות, באופן לא רדיקלי, שלא יסכל את האיום הגרעיני על ישראל בטווח הארוך. וכאמור, התקיפה המוגבלת תהיה בתום המשא ומתן, שיימשך להערכתם כשבועיים.

היום אישר טראמפ דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" ולפיו הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון. בחשבונו ברשת Truth Social שבבעלותו הוא שיתף את הדיווח בעיתון האמריקני, וכתב את כותרתו: "הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת".

לפי הדיווח, נושאת המטוסים בוש (USS George H.W. Bush) סומנה והיא זו שעשויה להישלח לאזור בשבועיים הקרובים. היא משלימה בימים אלה סדרת תרגילים מול חופי וירג'יניה, בחוף המזרחי של ארצות הברית, וייתכן שתזרז את השלמתם כדי להיות מוכנה להצבה מחודשת.

מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ לברק רביד כי הוא שוקל לשגר למזרח התיכון נושאת מטוסים נוספת יחד עם קבוצת התקיפה שלה שכוללת עוד כמה משחתות. "יש לנו שם ארמדה ואולי עוד אחת בדרך", הוא ציין.