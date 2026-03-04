תושבת תל אביב נעצרה בחשד לתקיפת עיתונאית ערוץ 14 ברחבת הבימה

תושבת תל אביב, בגיל 52, נעצרה בידי שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון במשטרת ישראל, בחשד לתקיפת עיתונאית ערוץ 14 ברחבת הבימה בתל אביב. לאחר שנחקרה - שוחררה בתנאים מגבילים.

התיעוד מהאירוע, שהתרחש אתמול, הפך לויראלי ברשתות החברתיות וגרר אחריו שורה של גינויים - כולל מכלי תקשורת שנחשבים למתנגדים לערוץ 14 בשגרה.

בתיעוד נראית עיתונאית הערוץ עומדת ברחבת הבימה בתל אביב ומדווחת. ובשלב מסוים רוכבת אופניים מתקרבת במהירות למקום שבו עמדה. הכתבת זיהתה את הסכנה שניות קודם לכן - והספיקה לזוז אחורה, ולא נפגעה.

"אתמול התקבל דיווח במשטרה על חשודה, אשר עפ״י החשד תקפה עיתונאית במהלך סיקור תקשורתי ברחבת הבימה בעיר תל אביב", מסרה המשטרה הערב.

"בעקבות הדיווח, נפתחה חקירה והמשטרה פעלה לאיתור זהות החשודה. לפני זמן קצר היא אותרה ועוכבה לחקירה בחשד לתקיפה. בתום החקירה היא שוחררה בתנאים מגבילים".

המשטרה הבהירה: "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה אירועי אלימות המופנים כלפי עיתונאים ואנשי תקשורת המבצעים את תפקידם בשטח. נמשיך לפעול בכל מקום בו נידרש לאפשר לתקשורת למלא את שליחותה המקצועית".