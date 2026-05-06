ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח היום (רביעי) את ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני בהתייחסות למגעים בין איראן לארצות הברית ולאפשרות של עסקה בקרוב בין הצדדים. לדבריו, הדברים נעשים בתיאום מול ישראל.

״אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית", אמר נתניהו. "אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה.

ראש הממשלה הוסיף: "יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הוצאת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה מאיראן".

לדבריו, "הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה״ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגרורותיה חלשות מאי פעם״.