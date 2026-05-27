חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מחריפה את הטון נגד גל מעצרי בני הישיבות ומאשימה את מערכת המשפט באכיפה בררנית קשה. בציוץ שפרסמה היום (רביעי) בחשבון שלה ברשת X, הביעה מחאה על המדיניות הנוכחית, תוך שהיא מותחת ביקורת על הפער בין היחס שמקבלים סרבני גיוס מטעמי פציפיזם לבין היד הקשה שמופעלת נגד הציבור החרדי.

הדברים מגיעים על רקע המתיחות הגוברת סביב חוק הגיוס והגברת פעולות האכיפה נגד בחורי ישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל, וברקע הנחיית המפכ"ל שנכנסה לתוקף לאחרונה, להעביר לידי המשטרה הצבאית כל חייב גיוס שיתפס.

בציוץ, כתבה גוטליב: "אני נחרדת ממעצרם של חרדים למול אפס מעצרים של משתמטים פציפיסטים מתל אביב ודומותיה. השנאה לחרדים והפיכתם לרעה חולה מעוררת בי גועל. טוב נו בעצם השתמטות אידיאליסטית זה אחלה, אך השתמטות בגלל לימוד תורה? עד כאן. (ואני צינית כמובן). ובכן, די!! הפסיקו לאלתר את רדיפת החרדים זה מזכיר לי תקופות אפלות וחשוכות מאד".

היא המשיכה, והציעה גם ערוץ פעולה פרקטי עבור צעירי המגזר החרדי במטרה למנוע את מעצרם, והמליצה להם לפעול בכלים המשפטיים הרשמיים. היא כתבה: "ולחרדים אציע כי כל מועמד לגיוס יגיש בקשה אישית לדחיית שירות באופן מיידי. הגשת הבקשה כשלעצמה תימנע מעצר. תנצחו את רדיפת מיארה אתכם במגרש שלה".

לפי הצעתה, עצם הגשת הבקשה והיותה בסטטוס של בחינה אמורה, מבחינה פרוצדורלית, למנוע את היכולת לבצע מעצר מיידי ובכך לבלום את הצעדים נגד בני הישיבות.