ראש הממשלה בנימין נתניהו מעניק גיבוי פומבי למאמצים הדיפלומטיים של הממשל האמריקני החדש-ישן, ומבקש להזים את השמועות על משבר ביחסים בינו לבין וושינגטון. בריאיון מקיף ששודר היום (רביעי) ברשת CNBC, התייחס ראש הממשלה לשורה של סוגיות בוערות שעל סדר היום המדיני והביטחוני, ובראשן האיום האיראני, המצב בלבנון ומערכת היחסים הרגישה עם המנהיג האמריקני.

נתניהו ביקש להרגיע את הרוחות סביב הדיווחים האחרונים על אודות חילוקי דעות בינו לבין הנשיא דונלד טראמפ, והבהיר בצורה נחרצת כי השותפות האסטרטגית והאישית בין השניים נותרה בעינה. נתניהו הדגיש כי "הנשיא טראמפ ואנוכי מסכימים בסוגיות המרכזיות ביותר בנוגע לאיראן", והוסיף כי לפעמים ישנן אי-הסכמות טקטיות, אך המנהיגים יודעים לפתור אותן ביניהם.

"אין שום שינוי ביחסים, גם במשפחות הכי טובות יש אי הסכמות טקטיות", אמר ראש הממשלה, ואף הרעיף שבחים על הנשיא האמריקני כשהצהיר כי "הוא מכבד אותי ואני מכבד אותו, הוא החבר הכי טוב שהיה לישראל בבית הלבן".

הציר המרכזי של הריאיון עסק כמובן בסוגיית הגרעין האיראני. נתניהו שב והזהיר מפני האופי החלקלק של המשטר בטהרן והבהיר כי "האיראנים תמיד משקרים", תוך שהוא מצביע על כך שקיימות דרכים שונות ומתוחכמות מצד המשטר להוציא ולהסתיר אורניום מועשר מפקחי האו"ם והקהילה הבינלאומית.

עם זאת, ראש הממשלה בחר להביע אמון בקו שמוביל הנשיא טראמפ, אשר מאמין כי ניתן להגיע לפתרון הסוגיה ולמנוע מאיראן נשק להשמדה המונית באמצעות ערוצים דיפלומטיים ומשא ומתן קשוח.

נתניהו ציין כי יש למצוא דרך יעילה להוציא את האורניום המועשר מאיראן, אך הוסיף בהקשר למאמצי הנשיא האמריקני כי "טראמפ מאמין שהוא יכול לעשות את זה במשא ומתן – וצריך לתת לו צ'אנס".

היעד המרכזי של ישראל, כפי שהוגדר על ידי ראש הממשלה, נותר: להבטיח שלאיראן לא תהיה תוכנית גרעין צבאית פעילה, ושהיא לא תהווה עוד איום על מדינת ישראל, על ארצות הברית ועל יציבותו של המזרח התיכון כולו. נתניהו הסביר כי השגת יעד קריטי זה והסרת האיום האיראני, היא המפתח שיאפשר בהמשך גם את הרחבת מעגל השלום האזורי וחתימת הסכמים היסטוריים נוספים עם מדינות ערביות מתונות.

חלק משמעותי נוסף בשיחה הוקדש למתרחש בחזית הצפונית ולעתיד היחסים עם לבנון, על רקע הלחימה המתמשכת. נתניהו הציב תנאי סף נוקשה לכל הסדר עתידי והבהיר כי המפתח לשקט ארוך טווח אינו טמון רק בניירות ובהסכמים, אלא בשינוי מהותי של המציאות בשטח. "אם אנחנו רוצים שלום בין ישראל ללבנון יש לפרז את חיזבאללה", הצהיר נתניהו באופן נחרץ, והוסיף כי כל הסכם מדיני שלא יכלול את פירוק ארגון הטרור מנשקו לא יוכל להחזיק מעמד.

ראש הממשלה הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר בירת לבנון, ורמז לאחריות הכבדה של הנהגת הארגון וממשלת לבנון הפועלות משם, בציינו כי "רוב המחבלים שפוגעים בישראל נמצאים בביירות". בשולי הדברים, נתניהו לא חסך את שבט ביקורתו גם ממדינות המערב ואירופה, ותקף את אוזלת היד שלהן אל מול ציר הרשע העולמי, כשאמר בצורה בוטה כי "לאירופה אין את הביצים לעמוד ולהגן על הציוויליזציה שלנו" – אמירה שמצטרפת לביקורת ארוכת השנים של ירושלים על הרפיסות האירופית מול הטרור האסלאמי הקיצוני והאיום האיראני.