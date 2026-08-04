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להבות צמודות לרכבים

שריפת ענק משתוללת במרכז: כביש 6 נחסם הרמטית, כביש 1 נחסם חלקית

שריפת שטח פתוח המשתוללת משעות הצהריים באזור יער בן שמן הובילה לחסימתם ההרמטית של עורקי תחבורה מרכזיים, בהם כביש 6 בשני הכיוונים וכביש 1 למזרח. הרוחות העזות מאיצות את התפשטות הלהבות אל עבר הדרכים, ועשרות צוותי כיבוי, מטוסי ריסוס וכוחות משטרה רבים פועלים בזירה כדי לבלום את הסכנה ולכוון את התנועה העמוסה לדרכים חלופיות | צפו (בארץ)

השריפה הגדולה
השריפה הגדולה| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

שיבושי תנועה קשים מורגשים החל משעות הצהרים (שלישי) במרכז הארץ, בעקבות שריפת שטח פתוח גדולה במיוחד שפרצה באזור יער בן שמן והחלה להתפשט במהירות חסרת שליטה לעבר כבישים מרכזיים.

הלהבות הגבוהות המסכנות באופן מיידי את נוסעי הדרך, לצד מסך עשן סמיך ומחניק שמילא את האוויר והפחית את הראות באופן דרמטי, הובילו להערכת מצב דחופה של כוחות הביטחון ולהחלטה על חסימות צירים נרחבות.

בעקבות התפשטות האש, כביש 6 נחסם הרמטית לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים, הן לדרום והן לצפון, באזור מחלף דניאל ובסמוך לבן שמן. התנועה הערה של הנהגים בצירוף זה מופנית כעת על ידי השוטרים הפרוסים בשטח לעבר כביש 444.

במקביל, בשל הקרבה למוקדי האש והעשן הכבד המתפזר באזור, נסגר לתנועה גם כביש 1 לכיוון מזרח באזור בן שמן, כאשר התנועה באזור זה מופנית לכביש 443.

עם קבלת הדיווחים הראשוניים על פרוץ הלהבות, הוזעקו לזירה כוחות גדולים של שירותי הכבאות וההצלה מתחנת איילון. ככל שנקפו הדקות, התברר גודל האירוע והחשש הממשי מהתפשטות נרחבת יותר בחסות מזג האוויר והרוחות העזות הנושבות באזור ומלבות את האש. כעת פועלים במקום 14 צוותי כיבוי והצלה קרקעיים, שנעזרים בארבעה מטוסי כיבוי שחגים מעל הזירה ומטילים חומרי מעכבי בעירה בניסיון לבלום את קו האש המתקדם.

בסרטון שנלקח מתוך רכב שנסע בציר, ומתפרסם בכתבה זו, נראות הלהבות הגבוהות כשהן מאכלות את הצמחייה ומגיעות ממש עד לגדר ההפרדה של הכביש. תימרות עשן כבד בצבעי שחור וצהוב עוטפות את המסלולים, בזמן שמשאיות, אוטובוסים ורכבים פרטיים נראים זוחלים בתוך העשן הסמיך, מטרים ספורים בלבד ממוקדי האש הפעילים והגיצים המעופפים באוויר.

במשטרה ובשירותי הכבאות וההצלה חוזרים וקוראים לציבור הנהגים שלא להגיע לאזור בן שמן ומחלף דניאל עד להשגת שליטה מלאה על הלהבות. הנהגים מתבקשים להיעזר באפליקציות הניווט, לבחור בדרכים חלופיות ולהישמע באופן דווקני להנחיות השוטרים וכוחות הביטחון וההצלה הפרוסים בכל נקודות החסימה במרחב.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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