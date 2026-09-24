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מדברות בכיכר

כשנועה נתקעה באמצע השיחה: הפרק המרגש שהכי ריגש את המאזינות

נועה שיר שלו על הרב אשר פריינד זצ"ל ועל השיר שכתבה מתורתו • דייאנה קליין על הערב המיוחד בליל הושענא רבא | שיינדי ברנט עם קינוח פשוט ומושלם (מדברות בכיכר)

מדברות בכיכר - ההסכת הכי נשי ברשת (שימו לב - שירת נשים) (צילום: כיכר הסכתים)

פרק חדש של "מדברות בכיכר" משודר השבוע, ומביא שיחות מרגשות ומעשירות לקראת חג הסוכות. בעריכת והגשת אסתי גרינברג, הפרק מציג מפגש עם זמרות יוצרות, פסיכולוגית ורעיונות מעשיים למטבח החג.

נועה שיר שלו, זמרת יוצרת, משתפת בשיחה מרגשת על הרב אשר פריינד זצ"ל, שיום הזיכרון שלו חל השבוע. נועה מספרת על השיר המיוחד שכתבה מתורתו של הרב, ועל ההשפעה שהייתה לו על יצירתה המוזיקלית.

דייאנה קליין, פסיכולוגית וזמרת יוצרת, מדברת על הערב המיוחד המתוכנן לליל הושענא רבא. היא חולקת תובנות על המשמעות הרוחנית של הלילה ועל האירוע שמחכה לנשים.

שיינדי ברנט, למרות הבלגן במטבח, מצליחה להביא רעיון מושלם לקינוח מיוחד. הקינוח שהיא מציגה הוא פשוט וקל להכנה, מתאים במיוחד לימי החג.

הפרק כולל גם דבר תורה ומוזיקה נשית, והוא ממשיך את המסורת של "מדברות בכיכר" להביא תכנים איכותיים ומרגשים לקהל המאזינות. הפודקאסט הנשי של כיכר השבת ממשיך לשדר מדי שבוע תכנים מגוונים המשלבים רוחניות, יצירה ומעשיות.

מדברות בכיכר לסוכות

צילום: כיכר

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מדברות בכיכר

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