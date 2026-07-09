האשה שהצילה יהודים בטריפולי: סיפור מרגש במדברות בכיכר

השבוע במדברות בכיכר לערב שבת פרשות מטות-מסעי, מברכין אב, מגיע פרק מרתק ומרגש במיוחד. הפודקאסט הנשי המוביל ברשת מביא שלושה נושאים מרכזיים: סיפורה של האשה שהצילה יהודים בטריפולי, לו"ז הקיץ הצפוף של היכל התרבות רמות, והתערוכה המיוחדת "חכמת לב" שחושפת את הנשים המנהיגות מלפני מאה שנה.

בעריכת והגשת אסתי גרינברג, הפרק משלב כרגיל בין תוכן מרתק לבין מוזיקה נשית ווקאלית, ומביא גם את המדור האהוב של נחמה עם מתכון מיוחד לעוגיות שוקולד צ'יפס שיבולת שועל.

מור אוסטרובסקי: הקיץ הצפוף של היכל התרבות

מור אוסטרובסקי מהיכל התרבות רמות מספרת על לו"ז הקיץ הצפוף והמגוון שמחכה לקהל. היא מסבירה מהי תרבות ואיך היא באה לידי ביטוי בפעילויות השונות שמתקיימות במקום. כידוע, היכל התרבות רמות הפך בשנים האחרונות למרכז תרבותי מרכזי עבור הציבור החרדי, ומציע מגוון רחב של אירועים והופעות.

אוסטרובסקי חולקת את החזון מאחורי התכנון של עונת הקיץ, ומדגישה את החשיבות של הנגשת תכנים תרבותיים איכותיים לכל המשפחה. הלו"ז כולל הופעות, הרצאות ופעילויות מגוונות המותאמות לציבור השומר תורה ומצוות.

מיכל זכות: הנשים המנהיגות של לפני 100 שנה

מיכל זכות, אוצרת התערוכה "חכמת לב", חושפת סיפור מרתק על נשים מנהיגות שפעלו לפני כמאה שנה. התערוכה מציגה דמויות נשיות שהשפיעו על הקהילה היהודית בתקופות שונות, ובהן האשה שהצילה יהודים בטריפולי.

זכות מספרת על המסע המחקרי שלה ועל האופן שבו הגיעה לסיפורים אלו. היא מתארת את החשיבות של שימור הזיכרון ההיסטורי של נשים אלו, שלעיתים קרובות סיפוריהן לא זכו לחשיפה ראויה. התערוכה "חכמת לב" מציעה מבט ייחודי על מנהיגות נשית בעבר, ומעוררת השראה לדורות הבאים.

נחמה ועוגיות שוקולד צ'יפס שיבולת שועל

כרגיל, נחמה מגיעה עם מדור הבישול האהוב, והפעם היא מכינה עוגיות שוקולד צ'יפס שיבולת שועל. המתכון משלב בין טעם עשיר לבין ערך תזונתי גבוה, ומתאים במיוחד לארוחות הבוקר או לחטיף בריא במהלך היום.

נחמה גם מתלוננת, כדרכה, על נושאים שונים הקשורים לחיי היומיום, ומוסיפה נופך אישי ומשעשע לפרק. המדור שלה הפך לאחד המוקדים האהובים על המאזינות, המחכות מדי שבוע לטיפים הקולינריים והתובנות האישיות שלה.

פרשת השבוע ומוזיקה נשית

הפרק כולל גם את המדורים הקבועים: דבר תורה על פרשות מטות-מסעי, ומוזיקה נשית ווקאלית שמלווה את השיחות. כאמור, מדברות בכיכר ממשיך להיות הפודקאסט הנשי המוביל ברשת, ומציע שילוב ייחודי של תוכן מעניין, השראה רוחנית ובידור איכותי.

הפרק משדר לקראת שבת פרשות מטות-מסעי, כשאנו מברכים את חודש אב, ומזמין את המאזינות למסע מרתק בין עבר להווה, בין סיפורים היסטוריים לחיי היומיום.