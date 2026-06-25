רבי נחמן – פרשת בלק

איזה סוד גילה בלעם?

בלעם הרשע 'מלמד' סוד עצום – כמה שעות ביום הקב"ה אוהב אותך?

24 שעות ביממה – בכל רגע ושניה הקב"ה אוהב אותך, ורוצה להיטיב איתך, ולתת לך חיי עושר אושר ושמחה!

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אצל הקב"ה יש רק שמחה וחדווה, וכשאתה מודה לו:

"תנו עוז לאלוקים" - גדולתו ומלכותו מתעצמת בכל העולמות.

האמונה היא – מתנת אלוקים! וראוי להפנים:

כל יהודי הוא כמו בן יחיד של מלך, והקב"ה אוהב אותו - בלי תנאים!

לעיתים הקב"ה 'מטלטל' אותך ע"י איזה עונש, מאהבתו אליך...

עבור טובתך הנצחית וכדי שתשוב אליו, ועל זה נאמר:

"את אשר יאהב ה' יוכיח"!

וכאשר 'צר' לך, הקב"ה מצטער בצערך, כמו שכתוב: "בכל צרתם לו צר", ז"א:

הקב"ה כביכול מוכן שיהיה לו 'צר' – צער, על שגרם לך עוגמת הנפש לטובתך!

בלעם – מוכיח את אהבת הקב"ה לבניו

דווקא בלק שביקש מבלעם לקלל את עם ישראל:

מגלה סוד ענק – סוד אהבת השם יתברך לבניו!

בלק מוכיח, בדיוק את ההיפך ממה שרצה להוכיח:

שהקב"ה - אינו אלוקים שזועם ורוצה להעניש!

אומרת על כך הגמרא: הבורא הוא אבא טוב ומיטיב, אבל:

מתוך 24 שעות ביממה, הקב"ה זועם על עמו - חלקיק שניה!

מה היחס בין 24 שעות לחלקיק שניה? כשילדך מכעיס אותך, כמה זמן אתה כועס?

הקב"ה - אל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד... זכור, ואל תשכח!

בלעם – לא מצא את זמן ה'חלקיק' שניה!

לבלעם היה עין רעה, הוא רצה למחוק את כל הטוב שהקב"ה מיטיב לבריותיו, וניסה לשאוב את כוחו:

מזעמו של ה' יתברך ב'חלקיק' שניה, שזהו - זמן קצרצר ומאוד חמקמק!

אומרים חז"ל, שבלעם הרשע חיפש את ה'חלקיק' שניה של זעם, ומה עשה הקב"ה?

"ולא הביט אוון ביעקב" – הקב"ה לא רצה לראות את רע בעם ישראל, ולכן:

עטף את עמו באהבה, וביטל אף את - ה'חלקיק' שניה!

והפסוק מנמק: "ולא אבה ה' לאלוקיך לשמוע אל בלעם, כי אהבך ה' אלוקיך"!

הקב"ה רוצה שתאמין ותקלוט כמה אתה אהוב לפניו, כמו בן:

קשר שיש בו המון - אהבה וחמלה, חסד ורחמים!

וכך, הקב"ה ביטל והרס לבלעם הרשע את רצונו ותפיסת עולמו.

בין כך ובין כך – קרויים בנים!

הפרשה מגלה בצורה חד משמעית, שמהות הקשר של הקב"ה לבניו:

שבין כך ובין כך קרויים בנים... ותמיד – אתה אהוב להשם יתברך!

בלעם ניסה 3 פעמים לקלל, והקב"ה - לא נתן לו!

עד שבלעם הרשע נאלץ להודות:

שאין לו כח עצמי, ויכולת לומר מה שהוא רוצה, רק מה שהקב"ה 'מאשר' לו!

כל דבר – צריך רשות משמים!

כל אחד יכול לקבל מהדברים חיזוק עצום:

שרק רצון ה' מתקיים בעולם! כי - אין עוד מלבדו! ואפס זולתו!

אף אחד לא יכול לקלל אותך, או לקחת ממך כלום!

אם לא קיבל רשות משמים... ואל תשכח:

הקב"ה לא מחפש אותך ב'סיבוב'...

הקב"ה רוצה שתחזור אליו, אך הוא: ארך אפיים ורב חסד.

וחפץ להיטיב לבריותיו - בכל עת ובכל שעה! כולל לך..

אין פתחיהם מכוונים זה אל זה

כשבלעם הרשע ראה שאין פתחיהם מכוונים זה אל זה, אף אוהל לא מכוון לאוהל חברו, וצניעותם שמורה - הוא התפעל, והבין:

שהקדושה שומרת על עם ישראל, וההיפך – גורם לנצח את עם ישראל!

בלעם הבין, שאם עם ישראל יחטאו בניאוף, הקב"ה יכעס ויעניש אותם, ואכן כך היה, בנות מדיין החטיאו את בני ישראל, עד שאף נשיא שבט שמעון לקח מדיינית לעיני כולם.

היצר שעשוי - מ'אש', ואתה – מעפר, איך תנצח אותו?

רבי נחמן מביא כמה עצות בליקוטי מוהר"ן (סימן לו') מה יעשה אדם כשיצרו גובר עליו:

# לקרוא קריאת שמע בכוונה – עצת הגמרא להכניע את היצר הבוער:

"אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר: "רגזו ואל תחטאו" - ואם נצחו מוטב.

# ואם לאו – יעסוק בתורה - שנאמר: "אמרו בלבבכם" – ואם נצחו מוטב.

# ואם לאו – יקרא קריאת שמע, שנאמר: "על משכבכם" – ואם נצחו מוטב.

# ואם לאו – יזכור לו יום המיתה, שנאמר: "ודמו סלה" (ברכות ה', א').

מה הקשר בין קריאת שמע לניצחון היצר?

בקריאת שמע יש רמ"ח (248) מילים, כאשר חוזרים על המילים "ה' אלוקיכם אמת", והם - כנגד רמ"ח איברים של האדם.

בקריאת שמע, האדם ממליך את הקב"ה על:

כל העולם כולו, ובמיוחד: על עצמו - על כל איבריו!

קריאת שמע בכוונה - ממשיכה על האדם קדושה, שיכולה לקרר את היצר הבוער, שעושה תפקידו ב'נאמנות' ליוצרו, ופועל על האדם במשולש:

מבעיר את האדם לדבר עבירה – ומחטיאו.

מלשין על האדם שחטא - לפני בורא עולם...

מעניש את האדם, כפי שליחות 'מעבידו'...

אמרו חז"ל: "כל הקורא קריאת שמע ומדקדק באותיותיה – מצננין לו גיהינום" (ברכות, טו', ב').

לצינון עונש גיהינום ישנם - שני משמעויות:

צינון עונש גיהינום - לאחר יום מיתת האדם.

צינון גיהינום – צינון יצר האדם שבוער בו כעת.

מדוע פנחס לקח דווקא - רמח?

כשפנחס ראה שהתאווה מתגברת על בני ישראל, ואף על המובחרים בעם, הוא לקח רמח בידו, שמסמל את:

רמח תיבות - קריאת שמע! והיכה בעזרתה את החוטאים!

וכך, סילק את היצר מעם ישראל...

"לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע".

ודווקא כשבאים הרהורים לאדם, והוא מתגבר כנגדם:

על ידי זה דייקא! עיקר - תיקונו ותשובתו.

"כל הבא דבר עבירה לידו, ואינו עושאה, עושים לו נס" (ליקוטי עצות).

הבא להיטהר מסייעין בידו...

עוד מאמץ קטן, וניסי ניסים - יעשו לך!

בהצלחה!