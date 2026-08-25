עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו: הזמר אברהם כהן משיק מחרוזת חדשה ומרגשת בשם 'אל תעזוב אותי', המשלבת שלושה שירים אהובים ומוכרים לכדי יצירה מוזיקלית אחת סוחפת. המחרוזת, שמגיעה בתקופה שבה הלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מציעה מסע מוזיקלי עמוק המחבר בין געגועי הילדות לתפילה וזעקה אל הבורא.

בניגוד לסינגלים בודדים שמשוחררים בנפרד, כהן בחר ליצור מחרוזת שלמה המשלבת שלושה קטעים שונים: 'אל תעזוב אותי', 'טוב לי כי עונתי' ו'אבא'. השילוב בין השירים יוצר מסע רגשי רצוף, כשכל חלק מוסיף שכבה נוספת של עומק ומשמעות. הבחירה במבנה של מחרוזת מאפשרת למאזין לחוות חוויה מוזיקלית שלמה, שמתחילה בזעקה אישית ומסתיימת בקשר עמוק ואינטימי.

המסר המרכזי של המחרוזת נוגע בנקודה עמוקה של קשר והתקרבות. מתוך המקום החשוף ביותר, בין געגועי הילדות לתפילה וזעקה 'תחזיק אותי קרוב', כהן מביא אל קדמת הבמה את הקשר העמוק שבין האדם לאמונה ואת הכמיהה לקרבתו של הקב"ה. השירים שנבחרו למחרוזת עוסקים כולם בנושא מרכזי אחד - החיבור האישי והרגשי להשם יתברך, תוך שמירה על אותנטיות ורגש אמיתי.

העיבוד המוזיקלי של המחרוזת משלב אלמנטים אתניים עם סאונד מודרני ועכשווי. על ההפקה המוזיקלית הופקדו אור כהן ואלירן אביטל, שהעניקו למחרוזת הפקה עשירה ומדויקת. השילוב בין כלי נגינה מסורתיים לבין עיבוד עכשווי יוצר מעטפת צלילית שמצליחה לשמר את האופי והרגש המקורי של השירים, תוך הענקת פרשנות חדשה ורעננה. הביצוע הקולי העוצמתי של כהן מבקש לעורר את הלבבות ולתת תחושה שגם ברגעים מורכבים - תמיד יש למי לפנות.

דומה לפרויקטים מוזיקליים אחרונים שהשתחררו בתקופה זו, כמו מחרוזת 'קרבת אלוקים' של יענקי אויש ומחרוזת 'אור בהירות הדרך' של מוטי כרמל, גם המחרוזת החדשה של אברהם כהן מגיעה בתזמון מדויק לימים בהם המלך בשדה. הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמלוות את הקהל בדרך הרוחנית, ומעניק מענה למי שמחפש חיבור אמיתי ועמוק דרך המוזיקה.