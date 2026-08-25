 דלג לתוכן הראשי
מחרוזת חדשה ומרגשת

אברהם כהן במחרוזת חדשה שתרגש אתכם: 'אל תעזוב אותי' - שלושה שירים אהובים במסע אחד

שלושה שירים אהובים במחרוזת אחת סוחפת • 'אל תעזוב אותי', 'טוב לי כי עונתי' ו'אבא' במסע מוזיקלי מלא רגש | עיבוד אתני-מודרני של אור כהן ואלירן אביטל (מוזיקה)

2תגובות
מחרוזת 'אל תעזוב אותי'

מחרוזת 'אל תעזוב אותי'

מוזיקה

00:00/00:00

עולם ה היהודית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו: הזמר אברהם כהן משיק מחרוזת חדשה ומרגשת בשם 'אל תעזוב אותי', המשלבת שלושה שירים אהובים ומוכרים לכדי יצירה מוזיקלית אחת סוחפת. המחרוזת, שמגיעה בתקופה שבה הלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מציעה מסע מוזיקלי עמוק המחבר בין געגועי הילדות לתפילה וזעקה אל הבורא.

בניגוד לסינגלים בודדים שמשוחררים בנפרד, כהן בחר ליצור מחרוזת שלמה המשלבת שלושה קטעים שונים: 'אל תעזוב אותי', 'טוב לי כי עונתי' ו'אבא'. השילוב בין השירים יוצר מסע רגשי רצוף, כשכל חלק מוסיף שכבה נוספת של עומק ומשמעות. הבחירה במבנה של מחרוזת מאפשרת למאזין לחוות חוויה מוזיקלית שלמה, שמתחילה בזעקה אישית ומסתיימת בקשר עמוק ואינטימי.

המסר המרכזי של המחרוזת נוגע בנקודה עמוקה של קשר והתקרבות. מתוך המקום החשוף ביותר, בין געגועי הילדות לתפילה וזעקה 'תחזיק אותי קרוב', כהן מביא אל קדמת הבמה את הקשר העמוק שבין האדם לאמונה ואת הכמיהה לקרבתו של הקב"ה. השירים שנבחרו למחרוזת עוסקים כולם בנושא מרכזי אחד - החיבור האישי והרגשי להשם יתברך, תוך שמירה על אותנטיות ורגש אמיתי.

העיבוד המוזיקלי של המחרוזת משלב אלמנטים אתניים עם סאונד מודרני ועכשווי. על ההפקה המוזיקלית הופקדו אור כהן ואלירן אביטל, שהעניקו למחרוזת הפקה עשירה ומדויקת. השילוב בין כלי נגינה מסורתיים לבין עיבוד עכשווי יוצר מעטפת צלילית שמצליחה לשמר את האופי והרגש המקורי של השירים, תוך הענקת פרשנות חדשה ורעננה. הביצוע הקולי העוצמתי של כהן מבקש לעורר את הלבבות ולתת תחושה שגם ברגעים מורכבים - תמיד יש למי לפנות.

דומה לפרויקטים מוזיקליים אחרונים שהשתחררו בתקופה זו, כמו מחרוזת 'קרבת אלוקים' של יענקי אויש ומחרוזת 'אור בהירות הדרך' של מוטי כרמל, גם המחרוזת החדשה של אברהם כהן מגיעה בתזמון מדויק לימים בהם המלך בשדה. הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמלוות את הקהל בדרך הרוחנית, ומעניק מענה למי שמחפש חיבור אמיתי ועמוק דרך המוזיקה.
מוזיקהמוזיקה יהודיתאלירן אביטלאברהם כהןאור כהן

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זמר אששש ומחרוזת באמת מיוחדת 🙌
נדב צברי
1
תענוג לאוזניים🔥 מרטיט את הלב🩷
מ.כ

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במוזיקה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר