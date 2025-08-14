כיכר השבת
פרשת עקב

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: הקול הקטן של המצוות הקלות | צפו

לפני כל צעד – התבונן. אל תזלזל באף מצווה, באף פרט קטן. כי לפעמים – דווקא דרך ה"עקב", אפשר להגיע עד כיסא הכבוד (פרשת שבוע)

פרשת השבוע, "עֵקֶב", פותחת במילים: "וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה...".

חכמינו זיכרונם לברכה שואלים: מה ראתה התורה להשתמש דווקא במילה "עֵקֶב"?

והתשובה – העקב הוא החלק התחתון והנמוך בגוף, החלק שעליו אנחנו דורכים – בלי לחשוב. וכך גם יש מצוות, שאדם – דש בעקביו. מזלזל. מתעלם. לא מחשיב. כי הן נראות לו קלות, קטנות, שוליות.

אבל דווקא על המצוות האלו – אומרת התורה: "והיה עקב תשמעון". אם תקיים גם אותן – תקבל שכר עצום. כי האמת היא – שקל לנו להתאמץ במצוות "הגדולות",

בכיבוד הורים, בשבת, ביום כיפור... אבל במצוות הקטנות – יש לנו נטייה לוותר,

לומר לעצמנו: "זה לא נורא, זה קטן, זה לא העיקר..." אבל זו בדיוק תחבולה של היצר, שמנסה דרכן לפורר מבפנים.

דווקא כשאין חשק, דווקא כשנראה שזה "לא חשוב", ודווקא אז – אתה מתגבר,

ומקיים את המצווה בהידור ובשמחה – השכר על כך – אין סופי.

כי בכך אתה מוכיח – שאתה עבד נאמן לא מתוך אינטרס, אלא מתוך אהבת אמת לדבר ה'. ועל זה מבטיחה התורה בהמשך: "וְהֵסִיר ה' מִמְּךָ כָּל חֹלִי" המצוות הקטנות שאתה עושה בתמימות ובמסירות, הן סגולה להסיר חוליים, קשיים, ואפילו גזרות קשות.

אז לפני כל צעד – התבונן. אל תזלזל באף מצווה, באף פרט קטן. כי לפעמים – דווקא דרך ה"עקב", אפשר להגיע עד כיסא הכבוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפרשת השבוע:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר