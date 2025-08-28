כיכר השבת
פרשת שופטים

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: המסר הנסתר מאחורי "שוחד" ואיך זה קשור לחיים שלך? | צפו

בדיוק בתחילתו של אלול מזכירה לנו התורה: רק באומץ, ביושר פנימי ובחשבון נפש אמיתי נוכל לתקן, להתחדש, ולזכות לשנה טובה ומתוקה (פרשת שבוע)

השבוע נקרא בפרשת שופטים על הציווי האלוקי למנות שופטים ושוטרים בכל שערי ישראל. תפקידם – לפקח על קיום החוקים והדינים שניתנו בסיני, ולדאוג לצדק אמיתי בחברה.

התורה מזהירה את השופטים: "כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים". חכמינו זיכרונם לברכה מסבירים שכאשר דיין מקבל שוחד – אפילו שלא במודע – הוא כבר נוטה לזכות את מי שנתן לו, והמשפט מאבד את יושרו.

המילה "שוחד" מלמדת אותנו: "שהוא חד" – הנותן והמקבל הופכים ליחידה אחת, ומכאן הסכנה. לכן האיסור כפול: אסור לקבל, ואסור גם לתת.

אנחנו נמצאים בפתיחת חודש אלול – חודש הרחמים והסליחות. זהו הזמן המתאים לערוך חשבון נפש אישי, ממש כמו עסק שעורך מאזנים: לבחון מה דורש תיקון, איפה אפשר להשתפר, וכיצד להתייעל לקראת שנה חדשה.

השוחד שעליו מזהירה התורה אינו רק כסף או מתנות – הוא יכול להיות גם השוחד העצמי, ההצדקות שאנחנו נותנים לעצמנו כדי לא להתמודד באמת עם האמת. התורה קוראת לנו: "אל תיקח שוחד" – אל תשלה את עצמך, אל תעצום עיניים מול המציאות.

בדיוק בתחילתו של אלול מזכירה לנו התורה: רק באומץ, ביושר פנימי ובחשבון נפש אמיתי נוכל לתקן, להתחדש, ולזכות לשנה טובה ומתוקה.

