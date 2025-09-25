פרשת השבוע 'וילך' נקראת בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים ונקראת גם בשם 'שבת שובה'.

עשרת ימי תשובה עומדים בסימן ההכנות הנפשיות של כלל עם ישראל לקראת יום הכיפורים שבוע מתבצע חיתום יום הדין.

בתפילת יום כיפור כתוב: "הטוב והמטיב לרעים ולטובים". אמר על כך סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדי'צוב זצ"ל: "ריבונו של עולם, אם תהיה טוב ומטיב ותרעיף על עם ישראל שפע של פרנסה ובריאות, הריני ערב לכך שגם הרעים שבהם יהיו לטובים וישנו את מעשיהם".

דווקא משום שלטוב אין גבול, נתן לנו אלוקים את הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כדי להתכונן ליום כיפור ולבקש שייתן לנו שנה יותר טובה. הטבת הגורל נעשית על ידי תשובה, תפילה וצדקה.

תשובה – כאשר עושים מעשה לא טוב, עלינו להודות בכך ולשנות את דרכנו ולא לשוב לדרך החטא. אפילו רשע גמור שחטא, תמיד יש לו את האפשרות לחזור ולשנות את עצמנו ולשוב בתשובה.

תפילה – התפילה שייכת לכולם. לכל אחד יש את הנשמה היהודית שבוערת בקרבו ואיתה הוא מרגיש כבן יחד לאלוקים. בתפילה אנו מתרוממים מעל עצמנו ומבקשים מאלוקים את הדברים החשובים לנו באמת. כולם יכולים בתפילה לבקש מהקדוש ברוך הוא את הדרוש לו, ובכלל, לרענן את הקשר שלו עם אלוקים.

צדקה – עלינו לדעת שהרכוש שברשותנו אינו שלנו, אלא הכול שייך לריבון העולם, ומצווה לתת צדקה לעניים. בכך אנו עושים צדק, על ידי איזון העולם במעשי חסד עבור המוחלשים בחברה שלנו. בעזרת ה', באמצעות התשובה, התפילה והצדקה, תהיה לנו גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.