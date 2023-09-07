בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת נצבים - וילך, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, לאן אנשים מעדיפים ללכת, להרצאה או להופעה של זמר, ומדוע התורה נקראת "שירה"? | וגם: כיצד אפשר לדעת, האם האדם אוהב את תחום העיסוק שלו? • צפו בשיעור מרתק (יהדות)
בעקבות התורה המזכירה את מעמד הקהל וסוף שנת השמיטה המתקרב, נעסוק השבוע בהלכות הקהל. ראשית נראה התייחסות התורה להבאת הגברים הנשים והטף, וההשלכות ההלכתיות העולות מכך. לסיום נעסוק בשאלה, מדוע הקהל לא נוהג בזמן הזה, והאם יש עניין לעשות 'זכר להקהל' (יהדות)
עזיבת הבית מדרש איננה חייבת להוליד תוצאה של עזיבת דרך התורה וחיי בית מדרש, צו השעה היא לייצר עולם שעוסק ברוחניות ובקיום התורה גם לאלו שלא עמלים בתורה בישיבות- ועתה כתבו לכם את השירה הזאת! עולם רחב של שירה! בטורו השבועי של הרב אברהם בורודיאנסקי (פרשת השבוע)
צבי יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של 'חדשות 13', עוזב את ענייני איראן, החמאס והאיומים על מדינת ישראל ומגיש פינה מיוחדת ב'כיכר השבת' על פרשת השבוע • בפינתו מגלה יחזקאלי בתוך החושך של החדשות את אור התורה והיכן פרשת השבוע נוגעת בלב שלנו • צפו בפינה לפרשת וילך (יהדות)