פרשת בראשית היא הפרשה הראשונה בתורה, והיא פותחת דף חדש – לא רק בספר התורה, אלא גם בנפש שלנו. על שבת זו, "שבת בראשית", אומרים חכמינו שהיא השבת שמשפיעה על כל השנה כולה. איך שנעמוד בה – כך נלך הלאה, כך תיראה כל השנה שלנו.

ולמה דווקא השבת הזו? כי כאן טמון היסוד של כל יהודי – לזכור תמיד: "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹקִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ". אלוקים ברא את העולם מאין ואפס מוחלט, בלי שום חומר, בלי שום התחלה קודמת. והדבר המדהים הוא – שזה לא קרה רק אז. חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים שאלוקים מחדש בכל יום ובכל רגע את מעשה הבריאה. אם רק יפסיק לרגע – הכול יחזור לתוהו ובוהו, לחושך על פני תהום. ההבנה הזו משנה את כל התמונה:

אין מקרה בעולם. הכול מתוכנן, מושגח ומדויק. וכשאדם חי מתוך אמונה שהכול מאת השם יתברך, אז אין מקום לפחד או לדאגה – לא בפרנסה, ולא בשום טרדה אחרת.

שישה ימים ברא אלוקים את העולם, וכבר ביום הראשון נברא גם החושך. נשמע מפתיע – אבל גם לחושך יש תפקיד חשוב. הוא נועד להזכיר לנו לעצור. לנוח. לא לשכוח שאנחנו לא רק עובדים, אלא גם בני אדם. אלוקים, שברא אותנו ויודע מה אנחנו צריכים, חילק את היום לשניים – יום לעשייה ולילה למנוחה. אז נזכור להודות גם על הלילה, על הזמן שמחזיר לנו כוחות, כדי שנוכל לקום ליום חדש, ולעשות טוב, באור ובשמחה.