פרשת לך לך

פינתו של הרב יעקב גלויברמן: בְּרָכָה בִּזְכוּת הָאִשָּׁה – כָּבוֹד וְשִׂגְשׂוּג | צפו

מתוך הפרשה הזו, אנו לומדים את חשיבות ההערכה והכבוד בין בני הזוג, ואת העיקרון כי הברכה והשפע באים מתוך שותפות ותמיכה (פרשת שבוע)

בפרשת "לֶךְ־לְךָ" ישנו מסר עוצמתי ואקטואלי לחיינו: אלוקים מצווה את אברהם אבינו "לך לך" – קריאה להתקדם, לא לעצור במקום. המסר הזה מעודד אותנו לא לשקוט על שמרינו אלא לנצל את הכוחות והכישרונות שאלוקים העניק לנו לטובת האנושות והסביבה הקרובה.

במהלך מסעו של אברהם אבינו למצרים, נקלעו הוא ושרה אשתו, למצבים מאתגרים, אך מתוך הניסיון צמחה ישועה גדולה.

כאשר פרעה ניסה לקחת את שרה, הוא נענש, ואברהם זכה לשפע עצום – "וַיַּעַל אַבְרָהָם מִמִּצְרַיִם בִּרְכוּשׁ גָּדוֹל".

חכמינו זיכרונם לברכה מציינים כי עושרו של אברהם נבע בזכות אשתו שרה, וכך גם בתלמוד מובאת המלצה: "לְעוֹלָם יְהֵא אָדָם זָהִיר בִּכְבוֹד אִשְׁתּוֹ, שֶׁאֵין הַבְּרָכָה מְצוּיָה בְּבֵיתוֹ שֶׁל אָדָם, אֶלָּא בִּגְלַל אִשְׁתּוֹ". שנאמר: "וּלְאַבְרָהָם הֵיטִיב בַּעֲבוּרָהּ".

מכאן חודד המסר: "כַּבְּדוּ נְשׁוֹתֵיכֶם כְּדֵי שֶׁתִּתְעַשְּׁרוּ". מתוך הפרשה הזו, אנו לומדים את חשיבות ההערכה והכבוד בין בני הזוג, ואת העיקרון כי הברכה והשפע באים מתוך שותפות ותמיכה.

