מיוחד ל'כיכר': הגאון הרב יגאל כהן בוורט לפרשת 'יתרו' • צפו והתחזקו

חבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לפרשת השבוע 'יתרו' - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו

פרשת השבוע
0 תגובות