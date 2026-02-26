יביע אומרמיוחד ל'כיכר': הגאון הרב יגאל כהן בוורט לפרשת 'תצוה' • צפו והתחזקוחבר מועצת הרבנות הראשית ומגדולי מזכי הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' בוורט לפרשת השבוע 'תצוה' - מיוחד לגולשי 'כיכר השבת' • צפו והתחזקו (פרשת השבוע)כיכר השבת - צילום: שמעון ברדי| צילום: צילום: שמעון ברדי10100:00/0:41 (צילום: שמעון ברדי)פרשת השבועהרב יגאל כהןיביע אומרפרשת תצוההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:"לאן משה נעלם?" | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה • צפוהרבנית גילי|19:23פרשת תצוה: האם יש לשים בזמן הזה תכלת בציצית?יגאל גרוס|15:40פרשת 'תצוה' - 'זכור' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|15:09 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:06הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'תצוה' • צפו כיכר השבת|15:05צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת תצוה • צפוכיכר השבת|15:04
0 תגובות